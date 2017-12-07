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Специалисты Росреестра расскажут тулякам о регистрации недвижимости

Специалисты Росреестра расскажут тулякам о регистрации недвижимости

В территориальном Управлении ведомства будет работать тематическая «горячая линия».

В Управлении Росреестра по Тульской области во вторник, 12 декабря, будет работать «горячая линия» по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.

На вопросы туляков будут отвечать государственные регистраторы ведомства. Они расскажут о последних изменениях законодательства в данной сфере и разъяснят, что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 30-15-82.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:46 0
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