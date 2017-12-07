Специалисты Росреестра расскажут тулякам о регистрации недвижимости

В Управлении Росреестра по Тульской области во вторник, 12 декабря, будет работать «горячая линия» по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.

На вопросы туляков будут отвечать государственные регистраторы ведомства. Они расскажут о последних изменениях законодательства в данной сфере и разъяснят, что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников.