Фото misanec.ru
В Туле по ряду адресов отключили воду
Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
6 декабря специалисты АО «Тулагорводоканал» проводят плановые ремонтные работы по адресам: ул. М. Горького, 14-в и ул. Аносова, 2. В связи с этим с 10.00 и до окончания работ от водоснабжения отключены дома по адресам:
- ул. М. Горького 14-а, 16, 14-а/1;
- ул. Макара Мазая, 13/5, 22, 20, 25, 23, 14, 10, 16, 12, 8;
- ул. Приупская, 22-б, 23, 24, 25, 26, 27, 27-а, 28-а, 28-б, 28, 28-а;
- ул. Аносова, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
- ул. Бардина, 1, 3, 5, 7, 13;
- ул. Металлургов, 21, 23.
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