В Туле по ряду адресов отключили воду

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6 декабря специалисты АО «Тулагорводоканал» проводят плановые ремонтные работы по адресам: ул. М. Горького, 14-в и ул. Аносова, 2. В связи с этим с 10.00 и до окончания работ от водоснабжения отключены дома по адресам: