В Тульской области построят завод по переработке сои и рапса

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Тульскую область с рабочим визитом посетила делегация китайской корпорации «Поли Групп».

Вместе с руководством региона и компании «КубаньМасло-ЕМЗ» представители делегации осмотрели потенциальные площадки для размещения своего предприятия в Ефремове и Веневе.

По итогам встречи компании «КубаньМасло-ЕМЗ» и «Поли Групп» подписали соглашение о намерениях по строительству завода по переработке сои и рапса. Помимо этого, стороны подписали трёхсторонний протокол, регламентирующий дальнейшую совместную работу.