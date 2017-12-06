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В Тульской области построят завод по переработке сои и рапса
Потенциальными площадками размещения нового предприятия стали Ефремов и Венев.
Тульскую область с рабочим визитом посетила делегация китайской корпорации «Поли Групп».
Вместе с руководством региона и компании «КубаньМасло-ЕМЗ» представители делегации осмотрели потенциальные площадки для размещения своего предприятия в Ефремове и Веневе.
По итогам встречи компании «КубаньМасло-ЕМЗ» и «Поли Групп» подписали соглашение о намерениях по строительству завода по переработке сои и рапса. Помимо этого, стороны подписали трёхсторонний протокол, регламентирующий дальнейшую совместную работу.
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