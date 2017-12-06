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Музей-заповедник «Поленово» номинирован на премию «Европейский музей года»

Музей-заповедник «Поленово» номинирован на премию «Европейский музей года»

Жюри конкурса оценивает не сами музейные коллекции, а то, как они преподносятся публике.

Музей-заповедник «Поленово» в Тульской области номинирован на премию «Европейский музей года» (European Museum of the Year Award). Награда присуждается за новые подходы к организации музейного дела и работе с посетителями. Об этом пишет «ТАСС».
 
Члены жюри конкурса в 2017 году приезжали в «Поленово», чтобы ознакомиться с работой музея и его филиалов. Участие в конкурсе дает возможность презентовать собственный проект на Европейском музейном форуме, который состоится в мае 2018 года в Варшаве. Там и определят победителей премии.
 
Конкурс «Европейский музей года» проводится с 1977 года под эгидой Совета Европы для стимулирования инновационных процессов в музейном мире. В центре внимания жюри — не сами музейные коллекции, а то, как они интерпретируются, преподносятся публике. По итога конкурса 2016 года лауреатом премии стал музей первого президента России Бориса Ельцина — «Ельцин Центр» в Екатеринбурге.
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:28 +3
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