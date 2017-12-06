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В 2018 году в Тульской области увеличат пособия приемным родителям и опекунам
Фото 4responsible.ru

В 2018 году в Тульской области увеличат пособия приемным родителям и опекунам

Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Тульской областной Думы.

Министерство труда и социальной защиты выступило с инициативой повысить размер ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующий законопроект направлен для рассмотрения в Тульскую областную Думу.

Согласно документу размеры выплат опекунам (попечителям) и приемным родителям предлагается повысить до суммы от 10359,68 руб. до 14760,66 руб. в зависимости от возраста ребенка. На сегодняшний день они составляют от 9004,93 руб. до 12963,75 руб.

Также в тексте документа указано, что при поступлении ребенка на полное государственное обеспечение в профессиональные образовательные организации выплата денежных средств на его содержание приостанавливается с даты зачисления.

Предполагается, что изменения вступят в силу уже с 1 января 2018 года.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:05 +1
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