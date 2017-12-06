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После визита приставов туляк выплатил более 1 млн рублей задолженности по алиментам
Фото пресс-службы УФССП по Тульской области.

После визита приставов туляк выплатил более 1 млн рублей задолженности по алиментам

Мужчина оплатил эту сумму за один раз.

В Туле прошел массовый рейд — более 100 судебных приставов-исполнителей и судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов вышли по адресам неплательщиков алиментов, а также должников-организаций.

Приставы проверяли имущественное положение должников, в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» производили опись и арест имущества.

Так, в ходе рейда судебные приставы посетили жителя Зареченского округа, задолжавшего по алиментам более 1 млн рублей на содержание двоих несовершеннолетних сыновей.

Нерадивый отец официально не работал, о детях не заботился, за несколько лет от него поступили лишь незначительные платежи.

В итоге накопилась задолженность более 1 млн рублей. Должник явился к приставам на следующий день после рейда и погасил задолженность в полном объеме, а также выплатил исполнительский сбор.

Всего за время рейда приставы составили 31 акт описи и ареста имущества, в счет погашения задолженности по зарплате взыскано более 3 млн рублей, а взысканная сумма по алиментам составила 1 млн 41 тыс. рублей.

 

Рейд прошел в рамках общероссийской акции «В Новый год — без долгов». Подобные мероприятия будут проводиться весь месяц.

Так, 11 декабря судебные приставы выйдут в рейд по адресам должников по взысканию фискальных платежей, 18 декабря — задолженности в пользу организаций ТЭК, а 25 декабря — по исполнению исполнительных документов неимущественного характера, в том числе по приостановлению деятельности организаций.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:32 +2
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