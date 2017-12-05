Погода в Туле 6 декабря: снегопад, сильный ветер и заморозки

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачная погода.

Ночью и днём снег, местами сильный (по данным сайта Метеоинфо за сутки ожидается – до 5 мм). В отдельных районах метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем южной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -7 до -2, днём – от -5 до нуля. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.