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Погода в Туле 6 декабря: снегопад, сильный ветер и заморозки

Погода в Туле 6 декабря: снегопад, сильный ветер и заморозки

Синоптики обещают до -5 градусов. Атмосферное давление низкое.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачная погода.

Ночью и днём снег, местами сильный (по данным сайта Метеоинфо за сутки ожидается – до 5 мм). В отдельных районах метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью западный 5-10 м/с,  днем южной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -7 до -2, днём – от -5 до нуля. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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