К началу ноября 2017 года объем денежных средств, привлеченных банковским сектором Тульской области, достиг 242,1 млрд рублей. При этом объем вкладов населения составил 172,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%.

Как сообщили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, жители нашего региона, как правило, предпочитают открывать вклады в российских рублях. Доля депозитов в национальной валюте по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилась с 89% до 91,8%.

Индивидуальные предприниматели Тульской области хранят в банках региона 2,9 млрд рублей.

На 1 ноября на территории Тульской области действовало 2 региональных банка, 8 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, 300 внутренних структурных подразделения кредитных организаций и их филиалов (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).