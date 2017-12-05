На каких улицах Тулы 6 декабря не будет воды

В среду, 6 декабря, специалисты предприятия будут вести ремонтные работы по адресам: улица М. Горького, 14В и ул. Аносова, 2.

Из-за этого, с 10.00 и до окончания работ, от водоснабжения будут отключены дома по следующим адресам: