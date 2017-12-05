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На каких улицах Тулы 6 декабря не будет воды

На каких улицах Тулы 6 декабря не будет воды

«Тулагорводоканал» предупреждает о плановых отключениях.

В среду, 6 декабря, специалисты предприятия будут вести ремонтные работы по адресам: улица М. Горького, 14В и ул. Аносова, 2.

Из-за этого, с 10.00 и до окончания работ, от водоснабжения будут отключены дома по следующим адресам:

  • ул. М. Горького 14А, 16, 14а/1,
  • ул. Макара Мазая, 13/5, 22, 20, 25, 23, 14, 10, 16, 12, 8,
  • ул. Приупская, 22Б, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28А, 28Б, 28, 28А,
  • ул. Аносова, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
  • ул. Бардина, 1, 3, 5, 7, 13,
  • ул. Металлургов, 21, 23.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:52 +2
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