Туляков приглашают на занятия скандинавской ходьбой. Мероприятия пройдут 6 и 20 декабря в Центральном парке (место встречи — большой круг, павильон проката).

Занятия проведут представители Центра ментального фитнеса Татьяны Поповой.

Проект «Зима по-тульски» разработан по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Что интересного ждет туляков зимой, читайте в нашей статье здесь.