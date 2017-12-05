Туляков приглашают на занятия скандинавской ходьбой
Мероприятия пройдут в Центральном парке.
Туляков приглашают на занятия скандинавской ходьбой. Мероприятия пройдут 6 и 20 декабря в Центральном парке (место встречи — большой круг, павильон проката).
Занятия проведут представители Центра ментального фитнеса Татьяны Поповой.
Проект «Зима по-тульски» разработан по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Что интересного ждет туляков зимой, читайте в нашей статье здесь.
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