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Туляков приглашают на занятия скандинавской ходьбой

Туляков приглашают на занятия скандинавской ходьбой

Мероприятия пройдут в Центральном парке.

Туляков приглашают на занятия скандинавской ходьбой. Мероприятия пройдут 6 и 20 декабря в Центральном парке (место встречи — большой круг, павильон проката).

Занятия проведут представители Центра ментального фитнеса Татьяны Поповой.

Проект «Зима по-тульски» разработан по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Что интересного ждет туляков зимой, читайте в нашей статье здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:58 +2
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