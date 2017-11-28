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В Центральном парке в новогодние каникулы появится специальная зона с кострами

В Центральном парке в новогодние каникулы появится специальная зона с кострами

Что еще интересного ждет туляков зимой? Читайте в нашей статье.

27 ноября на еженедельном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили проект «Зима по-тульски», который будет проходить в тульских парках.

Директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлев сообщил, что проект «Зима по-тульски» в этом году он представлен пятью новыми основными направлениями:

  • «Жаркий спорт»,
  • «Снежные мелодии»,
  • «Звездный лед»,
  • «Снеговик 0+»,
  • «Спецпроекты».

Направление «Жаркий спорт» будет представлено мастер-классами по хоккею для детей, совместными беговыми тренировками, группой здоровья для пожилых людей, занятиями по скандинавской ходьбе, а также фитнес-тренировками.

Основным направлением проекта в январе станет «Звездный лед» — тренировки по катанию на катке для самых маленьких, вечеринки на льду и выступления современных диджеев.

Для детей выделено специальное направление «Снеговик 0+». В Комнате истории Центрального парка начнет работать «Мастерская чудес», где для маленьких посетителей организуют мастер-классы по созданию различных поделок.

С посетителями будут общаться любимые герои мультфильмов Диснея. Песочное шоу расскажет тулякам и гостям города самые добрые русские сказки. Традиционно в Центральном парке будет работать Резиденция Деда Мороза, открытие которой состоится 16 декабря. Дед Мороз и Снегурочка будут принимать гостей по специальному графику. Все желающие смогут принести письмо с заветным желанием и сфотографироваться с Дедом Морозом.

В направление «Спецпроекты» входят выставка новогодних игрушек и открыток прошлого века, новогодняя и рождественская ярмарка, забег Дедов Морозов, фестиваль уличного вязания и многое другое.

Впервые в Центральном парке в новогодние каникулы появится специальная зона с кострами, размещенными в специальных чашах.


- События проекта «Зима по-тульски» будут проводиться на разных площадках — эстрадах, ледовых катках, аллеях парков. Мы приложим все усилия для того, чтобы «Зима по-тульски» прошла интересно, познавательно и оставила у всех участников много самых положительных эмоций», — рассказал Андрей Журавлев.

Алексей Дюмин предложил привлечь к участию в спортивных мастер-классах звезд хоккея и фигурного катания. Проработать этот вопрос губернатор поручил председателю комитета Тульской области по спорту Дмитрию Яковлеву.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:54 +4
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