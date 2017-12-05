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В Узловском районе мужчина вымогал у пенсионерки деньги

В Узловском районе мужчина вымогал у пенсионерки деньги

Злоумышленник несколько раз приходил к пожилой женщине, избивал ее и требовал деньги.

В Узловском районе полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве. По предварительным данным, домой к 64-летней женщине несколько раз за короткий промежуток времени приходил ранее судимый 39-летний житель Новомосковска, которого потерпевшая знала через общих знакомых.

Во время каждого визита мужчина избивал пенсионерку и требовал деньги.

После очередного такого захода потерпевшая обратилась в полицию.

- Подозреваемый был задержан в результате незамедлительно принятых полицейскими мер. В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 УК РФ «Вымогательство», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:31 +1
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