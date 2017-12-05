Одоевская прокуратура обязала чиновников взять на баланс воинские мемориалы

Шесть исторических сооружений долгое время были бесхозными, за ними практически никто не ухаживал.

Прокуратура Одоевского района провела проверку соблюдения местной администрацией законодательства об объектах культурного наследия.

Выяснилось, что обелиски советским воинам, находящиеся в деревнях Пчельна и Окороково, сёлах Петровское, Березово, Говоренки, а также в районном центре, были фактически бесхозными – за ними почти не ухаживали.

Отсутствие собственника нарушает права граждан на сохранность объектов культурного наследия. Прокурор района направил в суд исковые заявления с требованием признать право собственности муниципального образования Одоевский район на памятники времен Великой Отечественной войны.

Исковые заявления прокурора рассмотрены и полностью удовлетворены судом – чиновники должны принять в собственность объекты исторического наследия.