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Где в Туле 6 декабря отключат электроэнергию

Где в Туле 6 декабря отключат электроэнергию

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают об отключениях по следующим адресам:

  • ул. Седова, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 17-а, 18,
  • ул. Макаренко, 3, 5-б,
  • ул. 9 Мая, 33 к. 2, 35, 25 к. 2,
  • ул. Машинистов, 3, 5, 12, 1, 14-36 (чётн.), 9-33 (нечётн.),
  • ул. Болдина, 1-8,
  • ул. Костычева, 8, 10, 12 к. 1, к. 2, 14, 16, 18, 28-а,
  • ул. М. Горького, 1-г,
  • ул. Ложевая, 126,
  • п. Первомайский: ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.).
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:49 0
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