Где в Туле 6 декабря отключат электроэнергию
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают об отключениях по следующим адресам:
- ул. Седова, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 17-а, 18,
- ул. Макаренко, 3, 5-б,
- ул. 9 Мая, 33 к. 2, 35, 25 к. 2,
- ул. Машинистов, 3, 5, 12, 1, 14-36 (чётн.), 9-33 (нечётн.),
- ул. Болдина, 1-8,
- ул. Костычева, 8, 10, 12 к. 1, к. 2, 14, 16, 18, 28-а,
- ул. М. Горького, 1-г,
- ул. Ложевая, 126,
- п. Первомайский: ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.).
Другие статьи по темам
Место