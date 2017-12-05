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К январю 2018 года в Тульской области прогнозируется подъем заболеваемости гриппом

К январю 2018 года в Тульской области прогнозируется подъем заболеваемости гриппом

На данный момент эпидемический порог в регионе не превышен.

5 декабря министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев провели брифинг для журналистов на тему подготовки к предстоящему эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ.

Глава регионального управления Роспотребнадзора сообщил, что на данный момент эпидемический порог не превышен. За прошедшую неделю в области зарегистрировано 6060 случаев заболевания ОРВИ, показатель – 40,4 на 10 тысяч жителей, что ниже порогового уровня на 29,3%. Однако, исходя из анализа существующих возбудителей, к январю 2018 года прогнозируется подъем заболеваемости.

Эпидемиологическая ситуация по внебольничной пневмонии в области расценивается как стабильная.

За 11 месяцев 2017 года в области зарегистрировано 5629 случаев заболевания внебольничной пневмонией, что на 6% ниже аналогичного периода 2016 года. Среди заболевших внебольничной пневмонией преобладают взрослые – 73%.

По словам министра здравоохранения, резкого подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ удалось избежать благодаря в том числе и проведенной в регионе прививочной кампании. С августа по ноябрь 2017 года прививки против гриппа сделали более 628 тысяч человек, что составляет около 42% от общей численности населения Тульской области. Акции по вакцинации проводились в Туле, Новомосковске, Алексине, Щекино, Суворове и Ефремове.

– Люди, привитые от гриппа, болеют гораздо реже. Заболевание гриппом у таких лиц, как правило, протекает легче. Риск развития осложнений у привитых минимален, – сказал Андрей Третьяков.

Руководитель регионального минздрава также заявил, что в Тульской области обеспечена готовность госпитальной базы к оказанию медицинской помощи населению в период сезонного подъема заболеваемости гриппом. Имеется 585 инфекционных коек, дополнительно предусмотрена возможность перепрофилирования 1677 коек, что составляет 120% от расчетной потребности. Учреждения здравоохранения полностью укомплектованы аппаратами искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами, средствами защиты органов дыхания. Создан запас противовирусных препаратов.

Особое внимание уделяется образовательным учреждениям:

  • проводятся «утренние фильтры» в детских садах для своевременного отстранения от образовательного/воспитательного процесса детей с клиническими симптомами ОРВИ и пневмонии;
  • директоры учреждений образования активно применяют практику приостановления образовательного процесса в классе при отсутствии 20% и более детей из-за заболеваний ОРВИ и двух и более случаев заболеваний внебольничными пневмониями;
  • решаются вопросы медицинского обеспечения каждого детского образовательного учреждения.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:45 0
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