Поселок в Центральном районе Тулы 20 лет живет без канализации

Фото Алексея Пирязева.

Поселок Сергиевский, находящийся на границе с Киреевским районом, теперь считается Большой Тулой. Вот только проблемы здесь отнюдь не городские. Уже больше десяти лет в поселке отсутствует канализация. От очистных сооружений остались только руины – кирпичные стены без окон и дверей. Единственное, что осталось, – небольшой насос, который может выкачивать отходы из канализации, если его принудительно включить.

Тем временем восемь двухэтажных домов и два трехэтажных продолжают производить канализационные отходы. Они остаются в колодцах и раз в несколько месяцев поднимаются прямо в квартиры жилых домов.

Жительница дома на ул. Центральной, 7, Татьяна Ермилова:

Татьяна Ермилова – В июле в самую жару каловые отходы стали подниматься в квартиры на первом этаже прямо из унитаза и ванны. Мы выгребали эти нечистоты ведрами. Жители ближайших домов бегали в туалет на улицу, иначе нас бы совсем этим затопило. Звонили в администрацию всем поселком, но помощь пришла только спустя несколько дней. Это был настоящий ад! Аварийная служба очистила систему, но это была только временная мера. В августе затопило соседний дом. После этого жители за свой счет раз в несколько месяцев вызывали машину, откачивающую нечистоты из канализации. Но каждый день они живут как на вулкане. Спустя уже неделю колодцы снова полностью заполняются отходами.

Антонина Венчикова:

Антонина Венчикова – От нашего поселка все отказались. Обслуживающие организации не берут нас на баланс. Кому мы нужны без очистных сооружений? Когда у нас все начинает затапливать, мы даже не знаем, куда обращаться. За нас никто не отвечает. Мы даже водой в квартире пользуемся, но не платим за нее. Поэтому если сломается и система водоснабжения, мы останемся просто без воды.

По словам жителей, проблемы обострились в поселке пару лет назад. Раньше небольшое поселение принадлежало Ленинскому району и относилось к небольшой местной администрации. В 2015 году Сергиевский присоединили к Туле. Став жителями Центрального района областного города, сельчане надеялись, что «теперь заживут» и решат свои накопившиеся проблемы. Но все стало только хуже.

Раньше на местном уровне проблемы решить было проще – администрация заключала договор с местными подрядчиками. Они три раза в день принудительно включали насос, и тот откачивал накопившиеся в системе нечистоты. Но после присоединения к Туле договор не продлили, а хороший насос сменили на аппарат меньшей мощности.

Местные жители еще полтора года продолжали включать насос каждый день, работали бесплатно, просто потому что сами жили неподалеку. Но сейчас трудиться задарма им надоело.

Александр Точеных:

Александр Точеных – Мы включали каждый день насос, просто чтобы не утонуть в нечистотах самим. Но сколько можно делать это бесплатно? Чтобы нас не затапливало, прочищать систему нужно ежедневно по полтора часа, и это еще при условии, что насос нормальный. Наш же вообще не справляется. Труба очень узкая. Сейчас на улице небольшая минусовая температура, но уже всё застыло.

В подтверждение своих слов Александр включает насос. Спустя пару минут канализация начинает течь из трубы обратно. А значит, прочистить систему невозможно.

На затопление жители жалуются во все инстанции, но умалчивают еще об одной проблеме – экологической. Во времена, когда работает насос, нечистоты сливаются по трубе. Но длина этой самой трубы всего несколько метров. Она заканчивается внезапно прямо в поле. Т.е. канализация всего поселка выливается в поле, затем собирается в ручей и стекает прямо в Упу!

И так происходит уже более десяти лет. Чтобы избавиться от отходов без вреда для экологии, необходимо вернуть очистные сооружения.

– Раньше у нас здесь была лаборатория, очищалась. А теперь все отходы идут в реку. Представляете, какой вред это для природы? Но мы никак не можем повлиять. Чиновники просто закрывают глаза на проблему, даже в год экологии! – говорят жители.

Сейчас в поселке очередной кризис – нечистоты снова заполнили все колодцы. Катастрофу жители ул. Центральной ожидают со дня на день.

Когда в поселок Сергиевский придет цивилизация, мы спросили в администрации Тулы.

– Сейчас нанята подрядная организация, с ней заключен договор на обслуживание данных сетей. В этот договор будет входить прочистка канализации, а также текущий и аварийный ремонт, – говорит заместитель начальника главного управления по Центральному ТО по жизнеобеспечению администрации Тулы Вадим Новиков. – В случае возникновения аварийных ситуаций, подрядчик незамедлительно приступит к их устранению. Создание проекта очистных сооружений в поселке запланировано на 2020-2021 годы. В муниципалитете реализуется программа по доведению сетей Ленинского района до нормативных требований. Речь идет о сетях водо- и газоснабжения и водоотведения. Программа рассчитана на ближайшие пять лет.

Сколько еще времени пройдет от создания проекта до непосредственного строительства, не уточняется. Вероятно, власти считают ситуацию рядовой и не собираются предпринимать экстренных мер.

Чтобы далее не допускать загрязнения Упы каловыми массами, редакция Myslo призывает правоохранительные органы обратить внимание на проблему. И просит считать публикацию официальным обращением в природоохранную прокуратуру Тульской области.