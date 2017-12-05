6 и 7 декабря в Туле трамваи будут ходить по измененной схеме
Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
Главное управление администрации Тулы по Пролетарскому территориальному округу 6 и 7 декабря с 10.00 до 17.00 будет вести работы по удалению аварийных деревьев по ул. Кирова на участке от Торховского проезда до ул. Баженова.
В связи с этим движение трамваев № 3, 7, 15 будет производиться по измененной схеме:
|
№
м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
3
|
Щегловская Засека — Московский вокзал
|
пос. Кировский — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна
|
7
|
Щегловская Засека -ст-н «Металлург»
|
пос. Кировский — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов
|
15
|
Щегловская Засека — ул. Штыковая
|
пос. Кировский — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького