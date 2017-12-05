6 и 7 декабря в Туле трамваи будут ходить по измененной схеме

Фото Алексея Пирязева.

Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

Главное управление администрации Тулы по Пролетарскому территориальному округу 6 и 7 декабря с 10.00 до 17.00 будет вести работы по удалению аварийных деревьев по ул. Кирова на участке от Торховского проезда до ул. Баженова.

В связи с этим движение трамваев № 3, 7, 15 будет производиться по измененной схеме: