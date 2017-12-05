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6 и 7 декабря в Туле трамваи будут ходить по измененной схеме
Фото Алексея Пирязева.

6 и 7 декабря в Туле трамваи будут ходить по измененной схеме

Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

Главное управление администрации Тулы по Пролетарскому территориальному округу 6 и 7 декабря с 10.00 до 17.00 будет вести работы по удалению аварийных деревьев по ул. Кирова на участке от Торховского проезда до ул. Баженова.

В связи с этим движение трамваев № 3, 7, 15 будет производиться по измененной схеме:

м-та

Наименование маршрута

Схема движения

3

Щегловская Засека — Московский вокзал

пос. Кировский — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна

7

Щегловская Засека -ст-н «Металлург»

пос. Кировский — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов

15

Щегловская Засека — ул. Штыковая

пос. Кировский — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:30 0
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