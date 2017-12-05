Более 8000 туляков требуют запретить убийство бездомных животных

фото Юлии Александровой.

Митингующие хотели привлечь внимание к проблеме убийства животных и собрать подписи против запрета на возврат безнадзорных собак и кошек на городские улицы.

В Туле на днях состоялся митинг в защиту бездомных животных. Акцию поддер­жали более ста неравнодушных туляков, вышедших с плакатами на площадь у Главпочтамта.

Митингующие хотели не только привлечь внимание к проблеме убийства животных, но и собрать подписи против новой редакции регио­нального закона, который запрещает возврат здоровых безнадзорных собак и кошек в привычную среду обитания.

Кроме этого, требования митингующих были обращены к депутатам Госдумы, которые до сих пор окончательно не рассмотрели закон о гуманном отношении к животным. Подписи под обращением в Госдуму, прокуратуру, приемную Президента, правительство Тульской области и комитет по ветеринарии поставили несколько тысяч туляков.

– Этим постановлением подписан смертный приговор всем бездомным животным Тулы и области! – считают зоозащитники.

Но дело не только в региональном законодательстве.

Изменения последовали за решением Верховного суда РФ, именно он запретил возврат отловленных животных на улицы.

Тема защиты бездомных животных, как правило, делит читателей на два лагеря. Сразу находятся те, кто уверен: «Мы сами живем не лучше собак, сначала защитите людей, а потом уже животных!» Сказать, что придерживающиеся такого мнения полностью неправы, нельзя.

Но сразу хочется спросить в ответ: «Почему вы тогда не требуете, чтобы всех асоциальных граждан без определенного места жительства обеспечили жильем и заставили работать?» Видимо, потому, что все понимают: человек сам выбирает, как и где ему жить, в отличие от животных, чью судьбу вершит человек. Именно это и вынудило зоозащитников выйти на улицы города и обратиться к горожанам с предложением встать на защиту бездомных четвероногих друзей.

– На данный момент в новом региональном законе нет ничего страшного. Да, там написано, что здоровые животные должны содержаться в приюте. Но только в Туле живет порядка 10 тысяч бездомных собак. Новые правила начнут действовать в 2018 году, когда будет разыгран очередной аукцион на выполнение этих работ, – говорит одна из организаторов митинга Ксения Солтер. – Участники аукциона заявляют, что день содержания одной собаки оценивается в 350 рублей. Сколько Тула предполагает потратить на бездомных животных, мы не знаем, но, например, Щекинский район готов выделить на эти цели 2,8 млн рублей в год, а это лишь 28 собак. При этом отловить планируется 98 собак. А что будет с остальными 60-ю, если нет денег на их содержание? Какие гарантии, что убиты будут только агрессивные или больные? Да и цена на содержание несоразмерна реальным затратам. Все собаководы понимают, что содержание животного обходится не больше 100 рублей в день. Поэтому мы требуем не только отмены принятых в сентябре поправок, но и объективного подхода к расчетам при составлении документации аукциона.

Многие активисты, вышедшие на митинг, хорошо знают, что такое брать с улицы бездомных животных, лечить их, а после искать для них хозяев. Юлия Ветюгова занимается этим шесть лет. Признается, что хобби не из дешевых, но пройти равнодушно мимо страдающего животного она не может:

Юлия Ветюгова – Нет, мы не берем с улицы всех животных без разбора. Только тех, кто находится в опасности или пострадал от рук человека, – травмированных, например, в результате ДТП животных или маленьких котят, которые остались без материнской заботы, но еще не могут заботиться о себе. Конечно, нелегко найти хозяев животным с улицы, но мимо погибающего животного мне трудно пройти. Да, это стоит денег. Но можете считать, что это мое хобби. Кто-то занимается коллекционированием, а я помогаю животным.

Волонтеры, подобравшие животное, его выхаживают, лечат, делают все необходимые прививки, а затем размещают его фото в соцсетях и на сайтах объявлений. Они не требуют за свою работу деньги и часто еще и готовы доставить животное заботливому хозяину.

Зоозащитники уверены, что животные должны присутствовать на улицах городов. Это не только не повредит, но и, наоборот, пойдет только на пользу.

– После войны в Санкт-Петербург вагонами везли кошек со всей страны, чтобы те очистили город от крыс – разносчиков очень страшных заболеваний. Если из Тулы исчезнут кошки, то получим обратный эффект и потом еще придется выделять деньги на травлю этих вредителей, – поясняет Марина Кириллова.

Выступили участники митинга и против контактных зоопарков. По их словам, животные очень недолго живут в таких зоопарках. Кролики, например, гибнут каждую неделю, а владельцы просто покупают новых.

– Убивая животных на улице, они приучают горожан к обыденности смерти. Страшно, что видят это дети, – говорит Константин, пришедший на митинг с внучкой. – Те, кто лишает жизни животных, – убийцы. Если человек берет животное, то он обязательно должен за ним ухаживать и любить его. Домашние животные – это наши друзья, за которых мы в ответе.

Собранные 8000 подписей по итогу митинга направлены в профильные инстанции. Ответ на них организаторы ждут не позднее чем через 30 дней.