В Туле прошел Форум молодых предпринимателей области

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 5 декабря, в Туле прошел VI Форум молодых предпринимателей области, который стал итоговым мероприятием программы по развитию молодежного предпринимательства. Организаторы мероприятия – Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства» и комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

В том, насколько разнообразна может быть фантазия и сфера приложения творческой бизнес-мысли наших молодых людей, можно было убедиться, прогулявшись по небольшой выставке, организованной в фойе форума, где многие участники мероприятия представляли свои достижения.

Так, Иван Крючков из Венёвского района угощал потрясающим по вкусу топленым молоком, изготовленным по настоящим русским рецептам. Перед тем, как попасть на прилавок, это молоко двенадцать часов томится в настоящей русской печке, и вкус у него настоящий, из детства. На основе этого молока делают ряженку, творог. А еще есть сыр из парного молока, вологодское масло, настоящая сметана, в которой стоит ложка, и много других вкусностей.

– Занимаюсь развитием своего хозяйства с 15 лет, – рассказал Иван. – Сейчас мне 19. Почему именно эта сфера? Надо же было что-то выбирать в жизни, а фермерство мне ближе всего. Начинал с трех коров, сейчас их уже тридцать три, а еще три лошади, свиньи, утки, цесарки, гуси – в большом количестве. Но, как и все молодые предприниматели, нуждаюсь в дополнительном привлечении средств, очень много всего еще можно сделать. Только своими силами я такое расширение не потяну.

Наталья Сафонова и Татьяна Лебедева, которых сегодня награждали как победителей регионального этапа конкурса молодых предпринимателей, свой бизнес развивают с лета этого года. Они делают растительные сыры и растительное молоко из краснодарской сои и крымских орехов. Это идеальные продукты, насыщенные растительным белком, для тех, кто заботится о здоровом питании. Свою продукцию девушки поставляют в магазины Тулы, в сеть кофеен. И говорят о том, что хотят расширять продуктовую линейку и региональную сеть, где продавалась бы их продукция.

Пчеловод в третьем уже поколении Алексей Сапов из Одоевского района представлял главный свой эксклюзив – производство подарочных наборов, куда кроме меда входят пыльца, иван-чай, свеча из настоящего воска, медовое мыло и тульский пряник. Летом он управляется с хозяйством, в котором не менее ста ульев. В Тулу приехал не только показать свою продукцию, но и наладить контакты, узнать о каких-то новых направлениях, которые можно освоить самому.

Очень оригинальную школу роботов представили Иван Семечев и Даниил Селин. Они учат детей собирать, конструировать и программировать роботов. В основном с использованием конструкторов на базе лего. Здесь же показывали и одну из самых продвинутых моделей. О ней рассказал ее создатель – 13-летний Арсений Шаламов:

– Считаю, что наступит время, когда компьютер полностью будет заменять человека. Поэтому я создал машину будущего, где человек будет только пассажиром. В ней есть ультразвуковой датчик, который останавливает автомобиль, когда видит препятствие. А также датчик определения цвета. Я думаю, в будущем светофоры исчезнут, и сигнал будет подаваться по цвету покрытия на асфальте.

Всех участников форума приветствовал министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, который передал привет от губернатора и его напутственные слова о том, что в Тульской области делается все для того, чтобы помочь молодым ребятам найти себя, свое место в жизни, способствовать развитию их творческих идей.

– Мы хотим, чтобы вы всегда чувствовали, что рядом есть поддержка, есть люди, которые готовы оказать помощь, – сказал Григорий Викторович. – Мы видим ваш потенциал, и задача правительства области позволить этот потенциал реализовать.

В рамках форума прошло также награждение победителей регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России», мастер-класс «Бизнес модели будущего: на чём и как зарабатывать в перспективе год и 10 лет?», который провел бизнес-тренер Бари Алибасов-младший, состоялся «Недетский разговор» с заместителем председателя правительства Тульской области министром экономического развития Тульской области Григорием Лаврухиным и много других интересных и полезных для вступающих в большой бизнес молодых людей.