В 2018 году в Туле расселят 39 аварийных домов

Дефицит бюджета Тулы в 2018 году сократится до 768,9 млн рублей. Об этом сообщили замглавы городской администрации Илья Беспалов.

В Туле проходит обсуждение бюджета на 2018 год. Предполагается, что доходная часть городской казны составит 12,374 млрд рублей (в 2017 году – 13,771 млрд рублей). Расходы составят 13,143 млрд рублей (в 2017, соответственно – 14,873 млрд рублей).

Дефицит составил 768,9 млн рублей. По словам заместителя главы администрации Тулы Ильи Беспалова – это максимальные 10 % от доходов, ожидаемых в 2018 году.

Глава регионального правительства Юрий Андрианов попросил городских чиновников не снижать расходы на расселение аварийных домов.

Илья Беспалов сообщил, что как в 2018 году на эти цели будет направлено 100 млн рублей, ещё 400 млн добавит областной бюджет. На эти деньги планируется приобрести квартиры для 400 семей из 39 ветхих домов.