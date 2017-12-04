Тульские госавтоинспекторы за три дня задержали более 30 пьяных водителей

В ходе проведения профилактических мероприятий и надзорной деятельности сотрудников ГИБДД, за первые три дня декабря был выявлен 31 пьяный водитель.

По данным отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, 16 нарушителей сели за руль, «приняв на грудь», а 15 отказались от прохождения медосвидетельствования.

В отношении них были составлены административные материалы. Среди нарушителей оказались двое туляков, уже привлекавшихся к ответственности за подобное нарушение. Теперь в отношении каждого из них будет возбуждено уголовное дело.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз обращаются к тулякам: если вы стали очевидцем «пьяной езды», не оставайтесь безучастными. Ваш звонок поможет избежать трагедии на дороге!