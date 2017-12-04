Сбербанк России предупредил об ошибочном списании денег со счетов клиентов

У пользователей могут возникнуть трудности при оплате товаров и услуг через терминалы.

Сбербанк предупредил о возможных проблемах при пользовании картами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

По некоторым банковским картам произошло ошибочное уменьшение баланса из-за несостоявшихся операций. Кроме того, со сложностями могут столкнуться держатели карт разных банков при платёжных операциях на терминалах и в торговых сетях.

Планируется, что неполадки будут устранены в ближайшее время. Банк обещает вернуть всем пользователям деньги на счета в течение пяти рабочих. Это произойдёт автоматически.