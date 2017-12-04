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Погода в Туле 5 декабря: гололёд, порывистый ветер и мокрый снег

Погода в Туле 5 декабря: гололёд, порывистый ветер и мокрый снег

Синоптики обещают от -5 до нуля градусов. Давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно.

Местами снег с дождем (по данным сайта Метеоинфо за сутки ожидается – до 1 мм).

Возможен слабый гололёд. На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днём – от -5 до нуля. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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