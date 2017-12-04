Мэр Тулы Юрий Цкипури предложил не брать на работу уклонистов от армии

«Надо сделать так, чтобы они сами приходили за повесткой, а не мы бегали за ними», – заявил Цкипури.

Мэр Тулы Юрий Цкипури рассказал, как бороться с уклонистами от призыва на военную службу. Он предложил сделать такую систему, чтобы те, кто уклонился от службы в армии, не могли устроиться на работу.

- Надо сделать так, чтобы они сами приходили за повесткой, а не мы бегали за ними, — сказал он, добавив, что не только призывники, но и их родители помогают уклоняться от службы в армии. Они не берут повестки, не отдают их сыновьям.

В целом, в Тульской области в призывном списке в этом году значились 6462 фамилии. Из них на призывные пункты были вызваны 5604 человека, прибыли на пункты 4722 человека, а служить отправились только 1330 призывников.

Отсрочка дана 2207 призывникам.