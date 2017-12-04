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Мэр Тулы Юрий Цкипури предложил не брать на работу уклонистов от армии

Мэр Тулы Юрий Цкипури предложил не брать на работу уклонистов от армии

«Надо сделать так, чтобы они сами приходили за повесткой, а не мы бегали за ними», – заявил Цкипури.

Мэр Тулы Юрий Цкипури рассказал, как бороться с уклонистами от призыва на военную службу. Он предложил сделать такую систему, чтобы те, кто уклонился от службы в армии, не могли устроиться на работу.
 
- Надо сделать так, чтобы они сами приходили за повесткой, а не мы бегали за ними, — сказал он, добавив, что не только призывники, но и их родители помогают уклоняться от службы в армии. Они не берут повестки, не отдают их сыновьям.
 
В целом, в Тульской области в призывном списке в этом году значились 6462 фамилии. Из них на призывные пункты были вызваны 5604 человека, прибыли на пункты 4722 человека, а служить отправились только 1330 призывников.
 
Отсрочка дана 2207 призывникам.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:12 −1
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