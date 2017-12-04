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В Дубенском районе егерь застрелил грибника, приняв его за кабана
Фото 4vsar.ru

В Дубенском районе егерь застрелил грибника, приняв его за кабана

Мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи СК РФ по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Дубенского района. Мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, 7 октября в одном из лесов Дубенского района два егеря искали кабана, раненного накануне во время охоты. Один из егерей заметил недалеко от себя неподвижный силуэт.

Решив, что это кабан, мужчина выстрелил в него из охотничьего ружья.

Оказалось, что это был грибник. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:15 0
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Место
Дубенский районТульская область

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