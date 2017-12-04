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В Дубенском районе егерь застрелил грибника, приняв его за кабана
Мужчина скончался на месте происшествия.
Следователи СК РФ по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Дубенского района. Мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности.
По данным следствия, 7 октября в одном из лесов Дубенского района два егеря искали кабана, раненного накануне во время охоты. Один из егерей заметил недалеко от себя неподвижный силуэт.
Решив, что это кабан, мужчина выстрелил в него из охотничьего ружья.
Оказалось, что это был грибник. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
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