Сотрудники тульского УГИБДД провели со студентами «Диалог на равных»

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Полицейские рассказали молодым тулякам о работе инспекторов ДПС и сдали экзамен на знание Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области в рамках федерального проекта «Диалог на равных» напомнили студентам о правилах дорожного движения и рассказали об особенностях службы в органах внутренних дел.

Полицейские разобрали с ребятами опасные ситуации, которые могут произойти на дороге, а также «зимние» дорожные ловушки. Участники мероприятия на практике познакомились с работой инспектора ДПС – повторяли жесты регулировщика, измеряли светопроницаемость стёкол с помощью прибора «Тоник», ознакомились с работой алкотестера и другими спецсредствами.

Все желающие смогли освежить свои знания ПДД, сдав теоретический экзамен по билетам. Учитывая, что среди студентов было много молодых водителей, инспекторы отметили, что многие аварии происходят из-за желания автомобилистов «выделиться из толпы».

Быстрая и рискованная езда, нарушение ПДД, отсутствие опыта и неумение справиться с управлением в критической ситуации приводят к серьёзным ДТП. Избежать неприятностей помогут соблюдение ПДД, внимательность и дисциплина.

Ребятам рассказали о задержании «нетрезвых водителей», пешеходов–правонарушителей и продемонстрировали социальные ролики, подготовленные по сценариям их ровесников. Особое внимание инспекторы уделили использованию светоотражающих предметов в темное время суток.

В конце встречи полицейские поздравили ребят с наступающим Новым годом и пожелали им безаварийных дорог.