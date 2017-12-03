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В Центральном парке прошла «Битва Дедов Морозов»
Фото ГУ ТО "Тульские парки".

В Центральном парке прошла «Битва Дедов Морозов»

Герои новогодних сказок принимали участие в конкурсной программе, выполняя различные творческие задания.

2 декабря в Туле в Центральном парке в рамках открытия проекта «Зима по-тульски» прошел шоу-форум «заMOROZка».

Посетителям парка представили новых персонажей зимнего сезона — «MC Снежок» и «Леди Лединец». Именно им предстоит радовать туляков и гостей региона все новогодние и рождественские праздники.

Затем состоялся долгожданный конкурс — «Битва Дедов Морозов». Каждая команда стремилась продемонстрировать зрителям и жюри свою смекалку, чувство юмора и артистизм.

Герои новогодних сказок принимали участие в конкурсной программе, выполняя различные творческие задания.

Одним из этапов «битвы» стала импровизация — командам пришлось тянуть жребий с заданиями, на которые требовалось придумать креативный и искрометный ответ, показав умение быстро ориентироваться в ситуации.

Единогласным решением жюри звание победителя было присвоено команде МКУК «Передвижной центр культуры и досуга» г. Кимовск.

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"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 1
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 2
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 3
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 4
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 5
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 6
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 7
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 8
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 9
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 10
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 11
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 12
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 13
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 14
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 15
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 16
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 17
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 18
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 19
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 20
"Битва Дедов Морозов" в Центральном парке, Фото: 21
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