В Центральном парке прошла «Битва Дедов Морозов»

Фото ГУ ТО "Тульские парки".

2 декабря в Туле в Центральном парке в рамках открытия проекта «Зима по-тульски» прошел шоу-форум «заMOROZка».

Посетителям парка представили новых персонажей зимнего сезона — «MC Снежок» и «Леди Лединец». Именно им предстоит радовать туляков и гостей региона все новогодние и рождественские праздники.

Затем состоялся долгожданный конкурс — «Битва Дедов Морозов». Каждая команда стремилась продемонстрировать зрителям и жюри свою смекалку, чувство юмора и артистизм.

Герои новогодних сказок принимали участие в конкурсной программе, выполняя различные творческие задания.

Одним из этапов «битвы» стала импровизация — командам пришлось тянуть жребий с заданиями, на которые требовалось придумать креативный и искрометный ответ, показав умение быстро ориентироваться в ситуации.

Единогласным решением жюри звание победителя было присвоено команде МКУК «Передвижной центр культуры и досуга» г. Кимовск.