Более 300 жителей Венёвского района остались без света
Сейчас специалисты выясняют причины происшествия.
3 декабря в 14.40 спасателям сообщили о частичном отключении электроснабжения в пяти населенных пунктах Венёвского района.
В зону отключения попали около 210 домов и 350 жителей.
На месте работают оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.
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