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Более 300 жителей Венёвского района остались без света

Более 300 жителей Венёвского района остались без света

Сейчас специалисты выясняют причины происшествия.

3 декабря в 14.40 спасателям сообщили о частичном отключении электроснабжения в пяти населенных пунктах Венёвского района. 

В зону отключения попали около 210 домов и 350 жителей.

На месте работают оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

сегодня, в 15:51 +1
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