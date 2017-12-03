Более 300 жителей Венёвского района остались без света

Сейчас специалисты выясняют причины происшествия.

3 декабря в 14.40 спасателям сообщили о частичном отключении электроснабжения в пяти населенных пунктах Венёвского района.

В зону отключения попали около 210 домов и 350 жителей.

На месте работают оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.