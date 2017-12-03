Выпускникам прошлых лет: в Туле стартовал прием заявок на участие в ГИА

Заявления принимаются до 1 февраля 2018 года.

Вниманию выпускников прошлых лет и обучающихся учреждений среднего профессионального образования! Стартовал прием заявлений на участие в ГИА в форме единого государственного экзамена.

Заявления принимаются до 1 февраля 2018 года в МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования города Тулы» по адресу ул. Дзержинского/ ул. Советская, д. 15-17/73, кабинет № 14.

При подаче заявления необходимо при себе иметь следующие документы:

копию паспорта;

копию СНИЛС;

копию документа о среднем образовании.