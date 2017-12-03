Выпускникам прошлых лет: в Туле стартовал прием заявок на участие в ГИА
Заявления принимаются до 1 февраля 2018 года.
Вниманию выпускников прошлых лет и обучающихся учреждений среднего профессионального образования! Стартовал прием заявлений на участие в ГИА в форме единого государственного экзамена.
Заявления принимаются до 1 февраля 2018 года в МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования города Тулы» по адресу ул. Дзержинского/ ул. Советская, д. 15-17/73, кабинет № 14.
При подаче заявления необходимо при себе иметь следующие документы:
- копию паспорта;
- копию СНИЛС;
- копию документа о среднем образовании.
За дополнительной информацией можно обратиться по телефону
8 (4872) 30-47-54.
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