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Выпускникам прошлых лет: в Туле стартовал прием заявок на участие в ГИА

Выпускникам прошлых лет: в Туле стартовал прием заявок на участие в ГИА

Заявления принимаются до 1 февраля 2018 года.

Вниманию выпускников прошлых лет и обучающихся учреждений среднего профессионального образования! Стартовал прием заявлений на участие в ГИА в форме единого государственного экзамена.
 
Заявления принимаются до 1 февраля 2018 года в МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования города Тулы» по адресу ул. Дзержинского/ ул. Советская, д. 15-17/73, кабинет № 14.
 
При подаче заявления необходимо при себе иметь следующие документы:
  • копию паспорта;
  • копию СНИЛС;
  • копию документа о среднем образовании.
За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 8 (4872) 30-47-54.
сегодня, в 08:50 0
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