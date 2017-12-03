Танцовщица из Новомосковска снялась в клипе Джигана

Елизавета Тито из Новомосковска снялась в клипе известного исполнителя Джигана на песню «Лови меня». Видеоролик получился зажигательным и драйвовым.

Лиза танцует и преподает Dancehall. Девушка рассказала корреспонденту Myslo, как попала на съемки клипа:

- Я часто принимаю участие в различных танцевальных баттлах. Перед очередной своей поездкой в столицу мне написала знакомая — Алёна Елина. Ее пригласили поработать в клипе помощником режиссера. Основным посылом клипа было: «Ловите кайф в движении, в танце, в любви, в жизни». Поэтому Алёна привлекала на съёмки именно танцоров.

Для меня это новый опыт — поработать в команде таких профессионалов. Это мои первые съемки и сразу в клипе Джигана! Когда ты видишь такой шикарный результат, это вдвойне приятно!

Итак, представляем вам клип.