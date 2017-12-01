Самые сильные полицейские страны: участковый из Донского устроил флешмоб в соцсетях
Красивые, накачанные сотрудники правоохранительных органов поддержали Евгения Ефимова.
Необычный флешмоб в соцсетях запустил полицейский из Донского Евгений Ефимов. В группе ВКонтакте «Полиция России» появились фотографии Евгения, демонстрирующие его силу и… накачанные мышцы!
Эту «забаву» тут же подхватили правоохранители из других городов и стали публиковать свои снимки — ответ нашему полицейскому. Мы сделали подборку самых ярких участников флешмоба.
Евгений Ефимов работает в полиции восемь лет. Сейчас он — участковый уполномоченный. В беседе с корреспондентом Myslo полицейский признался, что фотографии опубликовал не он:
– Видимо, кто-то из коллег. Неожиданно было себя там увидеть! Об этом я узнал о знакомых, — рассказал Евгений.
Но сотрудник полиции совсем не против этого флешмоба. Как Евгений поддерживает себя в такой форме?
– В свободное от работы время, в ущерб личному, занимаюсь спортом четыре раза в неделю, — признается полицейский.
По словам Жени, свою силу иногда приходится применять на работе, когда попадаются дебоширы.