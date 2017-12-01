В Щёкинском районе полностью восстановили электроснабжение

Напомним, без света осталось более 800 жителей.

В Щёкинском районе полностью восстановлено электроснабжение. Напомним, что в 13.30 в службу спасения сообщили о частичном отключении электричества в пяти населенных пунктах. В зону отключения попали около 320 домов и 890 жителей.

На месте работали оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Щекинского пожарно-спасательного гарнизона.