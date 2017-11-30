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Юным тулякам показали оперу «Королевский бутерброд»

Юным тулякам показали оперу «Королевский бутерброд»

Благотворительный спектакль состоялся в щекинском Дворце культуры и тульской областной филармонии.

В Туле и Щекино состоялись благотворительные показы спектакля «Королевский бутерброд» Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац, организованные федеральным координатором проекта «Театры – детям», депутатом Госдумы Наталией Пилюс.

Спектакль-опера в одном действии – история капризного Короля, не желающего есть по утрам кашу. Английская сказка в пересказе Самуила Маршака и в музыкальном воплощении Георгия Портнова подарила детям праздничное настроение, а самые смелые смогли даже принять участие в театральном действе, включившись в игру, предложенную авторами и артистами.

На показы, которые состоялись в преддверии Дня инвалидов, были приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья и ребята из многодетных семей. Благотворительные спектакли посетили более тысячи юных зрителей.  

Наталия Пилюс

В рамках проекта «Театры – детям» мы оснащаем театры новым современным оборудованием и уделяем внимание новым постановкам и гастролям, чтобы в театрах детям было интересно. Наш спектакль приурочен ко Дню инвалидов. Вокруг нас есть дети, которым для достижения результатов требуется больше сил и энергии. Мы хотим, чтобы вы дружили, помогали им. Каждый из вас талантлив, и я надеюсь, что после просмотра спектакля вы увлечетесь творчеством и будете ходить в театр.

 

По итогам спектакля ребятам предложено нарисовать наиболее понравившиеся сцены или героев спектакля. Авторы лучших работ будут поощрены поездкой в театр имени Н. И. Сац в Москве.

Благотворительные спектакли организованы при поддержке регионального и федерального Минкульта, программы «Большие гастроли для маленьких», Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, ОХК «Щекиноазот» и тульского регионального общественного движения содействия социальному развитию общества «Яснополянское соглашение».

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +2
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