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Какие улицы Тулы будут обесточены 1 декабря

Какие улицы Тулы будут обесточены 1 декабря

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут проводить плановые работы с 9 до 17 часов.

Из-за ремонта и профилактики без света останутся следующие дома:

  • ул. Литейная, 32, 32-а,
  • п. Косая Гора, ул. Луговая, 12, 14, 15, 16,
  • ул. Пушкина, 10, 12,
  • ул. Папанина, 1-а, 1-б, 1-33-а (нечётн.), 2-38 (чётн.),
  • ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-а, 2-40 (чётн.),
  • ул. Вахрушева, 1-а, 1-б, 3-а, 3, 5, 6, 8,
  • п. Мясново, 7-й Полюсный пр-д, 1-12,
  • 6-й Полюсный пр-д, 1-9 ( нечётн.),
  • 9-й пр-д, 1-а-п, 2-г,е, 3-33 (нечётн),
  • пр-д Вильямса, 7,8,
  • ул. Мусоргского, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Докучаева, 17-30,
  • ул. Комбайновая, 11-14,
  • п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2,
  • Хомяковский пр-д,
  • ул. Осташева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Пролетарская Набережная, 5-16.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:47 +2
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