Какие улицы Тулы будут обесточены 1 декабря
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут проводить плановые работы с 9 до 17 часов.
Из-за ремонта и профилактики без света останутся следующие дома:
- ул. Литейная, 32, 32-а,
- п. Косая Гора, ул. Луговая, 12, 14, 15, 16,
- ул. Пушкина, 10, 12,
- ул. Папанина, 1-а, 1-б, 1-33-а (нечётн.), 2-38 (чётн.),
- ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-а, 2-40 (чётн.),
- ул. Вахрушева, 1-а, 1-б, 3-а, 3, 5, 6, 8,
- п. Мясново, 7-й Полюсный пр-д, 1-12,
- 6-й Полюсный пр-д, 1-9 ( нечётн.),
- 9-й пр-д, 1-а-п, 2-г,е, 3-33 (нечётн),
- пр-д Вильямса, 7,8,
- ул. Мусоргского, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Докучаева, 17-30,
- ул. Комбайновая, 11-14,
- п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2,
- Хомяковский пр-д,
- ул. Осташева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Пролетарская Набережная, 5-16.
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