Тульские приставы присоединились к акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в России проходит профилактическая акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Главная задача мероприятия – привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции, донести до каждого туляка полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких.

Работники Управления ФССП России по Тульской области присоединились к акции – там состоялась информационная лекция. Заведующая организационно-методическим отделом «Тульского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Татьяна Сазонова рассказала о разнице между ВИЧ и СПИДом.

ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, а СПИД – финальная стадия его развития, когда иммунитет пациента ослаблен настолько, что организм теряет способность сопротивляться болезням извне. В таких случаях самый простой насморк может стать причиной смерти.

Для предупреждения распространения инфекции в нашей стране применяется целый комплекс мероприятий, но профилактика всегда начинается с осознания каждым из нас ценности собственного здоровья. Жители Тулы и области могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ в специализированном Центре, а предотвратить заражение помогут простые правила профилактики, о которых расскажут компетентные специалисты.