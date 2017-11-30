Тульские школьники посетили базу ОМОН Управления Росгвардии
Ребята посмотрели выставку оружия, увидели, как тренируются бойцы.
Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области провели день открытых дверей для учеников Архангельской средней школы им. Д. В. Пилюгина.
Встреча с ребятами началась с краткой исторической справки о создании спецподразделения, в которой бойцы рассказали о задачах и специфике работы подразделения.
Затем ребята посетили спортивный зал, где бойцы им продемонстрировали способы подготовки и тренировки. Школьники смогли опробовать свои силы на различных тренажерах и манекенах.
Также для юных посетителей организовали показательные выступления служебных собак.
Ребятам рассказали об основных методах дрессировки и работы с собакой. Четвероногие друзья выполняли команды и искали условно опасные предметы.
Для детей была организована выставка техники и вооружения, применяемого бойцами отряда для выполнения различных задач. Ребят ознакомили с основными тактико-техническими характеристиками представленных экспонатов. Школьники поближе познакомились с современным вооружением, примерили обмундирование бойцов ОМОН.
Заключительным этапом экскурсии стало знакомство школьников с новым, оборудованным по последнему слову техники тиром, в котором сотрудники отряда могут отрабатывать боевые ситуации различной сложности.
Гости остались в полном восторге, некоторые захотели в дальнейшем связать свою судьбу со службой в отряде.
– Подобные мероприятия регулярно проводятся Управлением Росгвардии по Тульской области на базе ОМОН для воспитания патриотического духа и любви к Родине у подрастающего поколения, – прокомментировал мероприятие заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области майор Сергей Колиенко.