новости
новости
Регистрация
Тульские школьники посетили базу ОМОН Управления Росгвардии
Фото пресс-службы Росгвардии.

Тульские школьники посетили базу ОМОН Управления Росгвардии

Ребята посмотрели выставку оружия, увидели, как тренируются бойцы.

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области провели день открытых дверей для учеников Архангельской средней школы им. Д. В. Пилюгина.

Встреча с ребятами началась с краткой исторической справки о создании спецподразделения, в которой бойцы рассказали о задачах и специфике работы подразделения.

Затем ребята посетили спортивный зал, где бойцы им продемонстрировали способы подготовки и тренировки. Школьники смогли опробовать свои силы на различных тренажерах и манекенах.

Также для юных посетителей организовали показательные выступления служебных собак.

Ребятам рассказали об основных методах дрессировки и работы с собакой. Четвероногие друзья выполняли команды и искали условно опасные предметы.

Для детей была организована выставка техники и вооружения, применяемого бойцами отряда для выполнения различных задач. Ребят ознакомили с основными тактико-техническими характеристиками представленных экспонатов. Школьники поближе познакомились с современным вооружением, примерили обмундирование бойцов ОМОН.

Заключительным этапом экскурсии стало знакомство школьников с новым, оборудованным по последнему слову техники тиром, в котором сотрудники отряда могут отрабатывать боевые ситуации различной сложности.

Гости остались в полном восторге, некоторые захотели в дальнейшем связать свою судьбу со службой в отряде.

– Подобные мероприятия регулярно проводятся Управлением Росгвардии по Тульской области на базе ОМОН для воспитания патриотического духа и любви к Родине у подрастающего поколения, – прокомментировал мероприятие заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области майор Сергей Колиенко.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:55 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
РосгвардияОМОНбаза ОМОНшкольники

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Микрорайон «Петровский квартал»: Продажа восьмой очереди открыта!
Микрорайон «Петровский квартал»: Продажа восьмой очереди открыта!
В Туле на площади Ленина водитель сбил огромный новогодний шар
В Туле на площади Ленина водитель сбил огромный новогодний шар
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.