Тульские школьники посетили базу ОМОН Управления Росгвардии

Фото пресс-службы Росгвардии.

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области провели день открытых дверей для учеников Архангельской средней школы им. Д. В. Пилюгина.

Встреча с ребятами началась с краткой исторической справки о создании спецподразделения, в которой бойцы рассказали о задачах и специфике работы подразделения.

Затем ребята посетили спортивный зал, где бойцы им продемонстрировали способы подготовки и тренировки. Школьники смогли опробовать свои силы на различных тренажерах и манекенах.

Также для юных посетителей организовали показательные выступления служебных собак.

Ребятам рассказали об основных методах дрессировки и работы с собакой. Четвероногие друзья выполняли команды и искали условно опасные предметы.

Для детей была организована выставка техники и вооружения, применяемого бойцами отряда для выполнения различных задач. Ребят ознакомили с основными тактико-техническими характеристиками представленных экспонатов. Школьники поближе познакомились с современным вооружением, примерили обмундирование бойцов ОМОН.

Заключительным этапом экскурсии стало знакомство школьников с новым, оборудованным по последнему слову техники тиром, в котором сотрудники отряда могут отрабатывать боевые ситуации различной сложности.

Гости остались в полном восторге, некоторые захотели в дальнейшем связать свою судьбу со службой в отряде.

– Подобные мероприятия регулярно проводятся Управлением Росгвардии по Тульской области на базе ОМОН для воспитания патриотического духа и любви к Родине у подрастающего поколения, – прокомментировал мероприятие заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области майор Сергей Колиенко.