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Сотрудники ГИБДД проверили, как тульские водители перевозят детей
Фото УГИБДД по Тульской области.

Сотрудники ГИБДД проверили, как тульские водители перевозят детей

А еще Госавтоинспекция подготовила социальный ролик на эту тему.

Сотрудники ГИБДД ежедневно проводят рейды «Пристегнись сам и пристегни ребенка!» вблизи образовательных учреждений и местах массового посещения граждан.

Очередной рейд прошел сегодня, 30 ноября, на территории областного центра возле одного из образовательных учреждений. Инспекторы проверяли безопасность юных пассажиров, проводили беседу о необходимости использования ремней безопасности, даже если поездка будет кратковременной.

Сотрудники Госавтоинспекции дарили взрослым памятные брошюры «Родитель главный в жизни учитель» с полезной информацией по основным правилам дорожной дисциплины и привитию навыков законопослушного поведения маленьким участникам дорожного движения. Не забывайте, что главным принципом воспитания детей является личный пример родителей, если мама или папа нарушают ПДД, ребенок поступит точно также.

Сегодняшний рейд показал, что большинство родителей заботятся о безопасности своего ребенка и пристегивают его в автомобиле.

Отметим, что с 27 ноября на территории Тульской области было выявлено более 50 водителей, которые перевозили детей без специальных удерживающих устройств.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают гражданам, о том что самое безопасное место для ребенка в машине — это автокресло!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:23 0
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