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Метеопредупреждение МЧС: в Тульской области ожидается гололедица, снег и сильный ветер

Метеопредупреждение МЧС: в Тульской области ожидается гололедица, снег и сильный ветер

Такая погода установится на сутки.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в нашем регионе сегодня, 30 ноября, с 21.00 ожидается небольшой снег, днем осадки (мокрый снег с дождем), местами сильные.

Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/c, местами порывы 15-20 м/c.

Такая погода сохранится на сутки.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

Рекомендации для населения при сильном ветре:

  1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  3. Избегайте деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.

Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте по телефонам 01 или с мобильного — 112.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:31 +3
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