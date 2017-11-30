Метеопредупреждение МЧС: в Тульской области ожидается гололедица, снег и сильный ветер
Такая погода установится на сутки.
По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в нашем регионе сегодня, 30 ноября, с 21.00 ожидается небольшой снег, днем осадки (мокрый снег с дождем), местами сильные.
Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/c, местами порывы 15-20 м/c.
Такая погода сохранится на сутки.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!
Рекомендации для населения при сильном ветре:
- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Избегайте деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.
Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте по телефонам 01 или с мобильного — 112.