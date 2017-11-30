Через 2 года в Тульской области исчезнут очереди в детские сады

Фото пресс-службы правительства Тульской области

С 2018 года на создание дополнительных мест для дошкольников в Тульской области будут выделяться 150 млн рублей.

30 ноября Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов в рамках рабочего визита в Тульскую область вместе с главой региона Алексеем Дюминым посетили детский сад № 21 в Ефремове.

Сейчас это образовательное учреждение посещают 80 детей в возрасте от 3 до 7 лет. За последние 4 года здесь был проведен капитальный ремонт и закуплено необходимое оборудование.

Александр Беглов и Алексей Дюмин посетили творческое занятие на тему «Здравствуй, гостья-зима», осмотрели медицинский блок, а также музыкальный и спортивный зал. Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО подарил детям набор гимнастических мячей для занятий.

Алексей Дюмин отметил, что за последние 5 лет в Тульской области создано более 11 тысяч дополнительных мест для дошкольников. В детских садах создано необходимое количество мест для детей от 3 до 7 лет. Но на данный момент очередность детей в возрасте до 3 лет в Тульской области составляет 2868 человек. Для решения этой задачи привлекаются инвесторы.

- Два дня назад на Координационном совете по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Владимир Владимирович Путин поставил задачу — решить вопрос очередности детей до 3 лет за 2 года. Сейчас в Туле строится 2 новых детских сада — в микрорайонах Петровский и Левобережный. Один из них будет сдан уже в декабре, а второй — в следующем году. Также совместно с «Газпромбанком» мы реализуем благотворительный проект, который позволит ввести в эксплуатацию ещё два здания — в Донском и в Новомосковске. Кроме того, принято решение, начиная с 2018 года, ежегодно выделять из регионального бюджета по 150 миллионов рублей на создание новых мест для дошкольников, — сказал глава региона.

Губернатор также отметил, что «посылы, которые были даны Президентом — и установление адресных денежных выплат, и продление программы материнского капитала, и запуск специальных ипотечных программ для молодых семей, — позволят серьёзно усилить поддержку семей с детьми, помогут улучшить демографическую ситуацию».