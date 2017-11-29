новости
новости
Регистрация
«Арсенал» готовится к матчу с московским «Спартаком»
Фото Алексея Пирязева и пресс-службы "Арсенала".

«Арсенал» готовится к матчу с московским «Спартаком»

В гости к оружейникам едет чемпион страны.

За окном -6 градусов, но такая погода не помеха для тульского «Арсенала». Оружейники упорно готовятся к матчу со «Спартаком». В преддверии игры журналисты посетили открытую тренировку команды.

За тренировочным процессом наблюдал и президент клуба Гурам Аджоев. Перед занятиями он пообщался с игроками и главным тренером. Все были сосредоточенны и серьезны.

На вопросы представителей СМИ ответил главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович.

Миодраг Божович

– Ждите хорошей игры. «Спартак» — раздражитель практически для любой команды. Наверно, наш стадион будет полным на этой игре. Перед своими болельщиками мы дадим бой «Спартаку».

Трудно предсказывать игру. Мы должны отталкиваться от себя. Надеюсь, что в этот раз всё получится.

Тренер рассказал, что у «Арсенала» травмирован только Игорь Шевченко. Он получил повреждение в матче с «Тосно». Остальные футболисты готовятся к игре в обычном режиме.

По словам Божовича, холод не влияет на тренировки.

– Конечно, есть разница при работе в холод и в хорошую погоду, но на нашем тренировочном поле работает подогрев, условия для работы нормальные. Мы стараемся не отвлекаться на холод.

Также главный тренер рассказал о Викторе Альваресе.

– Трудно сказать, насколько готов Виктор к игре. Он тренируется в общей группе, но много пропустил после травмы в игре с ЦСКА. Мы боимся рисковать.

На днях в СМИ появились слухи об уходе Божовича в «Краснодар». Миодраг прокомментировал эту ситуацию.

– Удивляюсь, откуда появляются такие слухи. Я ни с кем не общался на подобные темы. Слухи слухами.

Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачёв поделился своими ожиданиями от предстоящего матча.

Сергей Ткачёв

– Смотрел игру «Спартака» в последнем туре. Хорошая игра, хорошие скорости. Сейчас тот «Спартак», которым он и должен быть. Мы забыли свою игру с «Тосно», сосредоточились на подготовке к матчу. При своих болельщиках и на своём стадионе мы будем играть на победу.

Всегда хочется по максимуму показывать свою игру не только со «Спартаком», но и с «Зенитом», «Локомотивом». В команде сейчас хорошее настроение, мы хотим показать, что тоже умеем играть в футбол. Сделаем всё для победы.


Матч «Арсенал» — «Спартак» состоится уже в эту пятницу, 1 декабря, в 19.30.

а что у соперника?

Вчера у «Спартака» был выходной, а сегодня футболисты собрались на базе в Тарасовке. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.


Фото пресс-службы «Спартака».
В общей группе занимались вратари Артём Ребров и Александр Селихов, а также полевые игроки, не выходившие в стартовом составе в матче с «Зенитом». Остальные футболисты работали по облегченной программе.
 
К тренировкам по индивидуальному плану приступил полузащитник Игорь Леонтьев, который восстанавливается после повреждения боковой связки коленного сустава.
 
Серьезную травму получил полузащитник Дмитрий Комбаров. У него перелом ребра.
Завтра, 30 ноября, в 10.30 у команды запланировано теоретическое занятие, в 11.00 — тренировка, а в 13.30 спартаковцы отправятся в Тулу на клубном автобусе.
Галерея
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 1
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 2
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 3
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 4
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 5
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 6
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 7
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 8
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 9
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 10
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 11
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 12
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 13
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 14
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 15
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 16
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 17
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 18
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 19
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 20
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 21
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 22
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 23
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 24
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 25
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем со "Спартаком", Фото: 26
показать все фотографии
Сюжет: Арсенал
Матч «Арсенал» – «Спартак» рассудит Владислав Безбородов
Спорт
Матч «Арсенал» – «Спартак» рассудит Владислав Безбородов
сегодня, в 09:06, 30 706 0
К матчу со «Спартаком» тульский «Арсенал» снял мультик
Жизнь Тулы и области
К матчу со «Спартаком» тульский «Арсенал» снял мультик
вчера, в 09:20, 19 2688 1
Аналитика: «Арсенал» – «Тосно» – опять те же грабли
Спорт
Аналитика: «Арсенал» – «Тосно» – опять те же грабли
26 ноября, в 19:39, 31 1977 2
«Арсенал» не сумел взять реванш: «Тосно» — «Арсенал» - 3:2
Спорт
«Арсенал» не сумел взять реванш: «Тосно» — «Арсенал» - 3:2
25 ноября, в 18:22, 133 7747 3
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:14 +2
Другие статьи по темам
Люди
Миодраг БожовичСергей Ткачев
Место
Тула
Прочее
АрсеналСпартакфутболтренировка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Открытие года в Туле: «Volkswagen Народный Сервис»
Открытие года в Туле: «Volkswagen Народный Сервис»
В центре Тулы произошла коммунальная авария
В центре Тулы произошла коммунальная авария
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.