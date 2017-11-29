«Арсенал» готовится к матчу с московским «Спартаком»

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы "Арсенала".

За окном -6 градусов, но такая погода не помеха для тульского «Арсенала». Оружейники упорно готовятся к матчу со «Спартаком». В преддверии игры журналисты посетили открытую тренировку команды.

За тренировочным процессом наблюдал и президент клуба Гурам Аджоев. Перед занятиями он пообщался с игроками и главным тренером. Все были сосредоточенны и серьезны.

На вопросы представителей СМИ ответил главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович.

Миодраг Божович – Ждите хорошей игры. «Спартак» — раздражитель практически для любой команды. Наверно, наш стадион будет полным на этой игре. Перед своими болельщиками мы дадим бой «Спартаку». Трудно предсказывать игру. Мы должны отталкиваться от себя. Надеюсь, что в этот раз всё получится.

Тренер рассказал, что у «Арсенала» травмирован только Игорь Шевченко. Он получил повреждение в матче с «Тосно». Остальные футболисты готовятся к игре в обычном режиме.

По словам Божовича, холод не влияет на тренировки.

– Конечно, есть разница при работе в холод и в хорошую погоду, но на нашем тренировочном поле работает подогрев, условия для работы нормальные. Мы стараемся не отвлекаться на холод.

Также главный тренер рассказал о Викторе Альваресе.

– Трудно сказать, насколько готов Виктор к игре. Он тренируется в общей группе, но много пропустил после травмы в игре с ЦСКА. Мы боимся рисковать.

На днях в СМИ появились слухи об уходе Божовича в «Краснодар». Миодраг прокомментировал эту ситуацию.

– Удивляюсь, откуда появляются такие слухи. Я ни с кем не общался на подобные темы. Слухи слухами.

Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачёв поделился своими ожиданиями от предстоящего матча.

Сергей Ткачёв – Смотрел игру «Спартака» в последнем туре. Хорошая игра, хорошие скорости. Сейчас тот «Спартак», которым он и должен быть. Мы забыли свою игру с «Тосно», сосредоточились на подготовке к матчу. При своих болельщиках и на своём стадионе мы будем играть на победу. Всегда хочется по максимуму показывать свою игру не только со «Спартаком», но и с «Зенитом», «Локомотивом». В команде сейчас хорошее настроение, мы хотим показать, что тоже умеем играть в футбол. Сделаем всё для победы.



Матч «Арсенал» — «Спартак» состоится уже в эту пятницу, 1 декабря, в 19.30.

а что у соперника?

Вчера у «Спартака» был выходной, а сегодня футболисты собрались на базе в Тарасовке. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.



Фото пресс-службы «Спартака».

В общей группе занимались вратари Артём Ребров и Александр Селихов, а также полевые игроки, не выходившие в стартовом составе в матче с «Зенитом». Остальные футболисты работали по облегченной программе.

К тренировкам по индивидуальному плану приступил полузащитник Игорь Леонтьев, который восстанавливается после повреждения боковой связки коленного сустава.

Серьезную травму получил полузащитник Дмитрий Комбаров. У него перелом ребра.

Завтра, 30 ноября, в 10.30 у команды запланировано теоретическое занятие, в 11.00 — тренировка, а в 13.30 спартаковцы отправятся в Тулу на клубном автобусе.