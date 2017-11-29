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Что делать тулякам, если с банковской карты украли деньги?

Что делать тулякам, если с банковской карты украли деньги?

Как поступить в такой ситуации?

Банковская карта — удобный платежный инструмент. Главное — соблюдать простые правила, чтобы карта приносила удобства, а не финансовые проблемы.

Но что делать, если с вашей карты пропали все деньги без вашего на то согласия? В первую очередь, срочно позвонить в банк, выпустивший карту. Необходимо сообщить о мошеннической операции и заблокировать карту. Номер телефона банка указан на обороте карты и на официальном сайте банка.

Далее необходимо как можно скорее прийти в отделение банка, запросить выписку по счету и написать заявление о несогласии с операцией. Законом установлена обязанность кредитной организации по информированию клиента о совершенных операциях, а конкретный способ такого информирования определен в договоре банка с клиентом.

Экземпляр заявления с отметкой банка о его приеме следует оставить у себя. Затем обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о хищении. После получения вашего заявления банк проводит служебное расследование, по результатам которого он принимает решение о возмещении ущерба.

Всегда ли можно вернуть свои деньги?

- На возмещение можно рассчитывать, если вы не нарушали условия использования карты: например, не передавали посторонним лицам персональные данные, номер карты и CVV-код на ее оборотной стороне, смс-код из сообщения, а также не оставляли без присмотра сам телефон или смартфон, к которому привязан сервис банка, — отмечает управляющий Отделением по Тульской области Г. У. Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Новиков.

Если же кража денег с карты стала следствием вашей неосмотрительности и излишней доверчивости, если вы сами открыли мошенникам доступ к своему счету, банк может на законном основании не возвращать деньги.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:43 0
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