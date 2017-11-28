новости
новости
Регистрация
Губернатор Алексей Дюмин посетил Алексинский химический комбинат
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Губернатор Алексей Дюмин посетил Алексинский химический комбинат

Главу региона сопровождали руководитель предприятия Андрей Панкратов и генеральный директор ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» Алексей Рогозин.

Алексей Дюмин проинспектировал строительство новых объектов в рамках федеральной целевой программы «Реконструкция производства нитроцеллюлозы и порохов с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия». На предприятии уже выполнены работы по ликвидации выбывших из эксплуатации производств опасных веществ. 

Демонтированы 18 зданий, где хранились опасные вещества, и коммуникации к ним. На их месте – площади для новых производств. Локализованы отстойники, высажены деревья и растения. В результате город получил новую парковую зону. 

По словам губернатора, на предприятии была проделана большая работа:

Переработаны отходы, которые десятки лет наносили вред экологии Алексинского района. Удалось не только обезвредить источники опасности, но и разработать безотходную технологию переработки вредных веществ. 

Сегодня химкомбинат выпускает широкий ассортимент материалов оборонного, двойного и гражданского назначения. Планируется дальнейшее развитие предприятия, реализация его инвестиционного и научно-исследовательского потенциала в сотрудничестве с Российской академией наук и МГУ.

В конце визита Алексей Дюмин посетил цех производства агрегатированной целлюлозы из древесного сырья, а затем в одном из цехов состоялась церемония награждения сотрудников предприятия. Губернатор вручил им региональные награды, а Алексею Рогозину – серебряную медаль «За особый вклад в развитие Тульской области».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 0
Другие статьи по темам
Событие
Алексей Дюмин посетил Алексинский химкомбинатразвитие промышленностибезопасное производство
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская областьАлексинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Андрей Третьяков: Меры поддержки врачей в 2018 году сохранятся
Андрей Третьяков: Меры поддержки врачей в 2018 году сохранятся
Тульский спасатель занял второе место на всероссийском конкурсе
Тульский спасатель занял второе место на всероссийском конкурсе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.