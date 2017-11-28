Губернатор Алексей Дюмин посетил Алексинский химический комбинат

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Главу региона сопровождали руководитель предприятия Андрей Панкратов и генеральный директор ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» Алексей Рогозин.

Алексей Дюмин проинспектировал строительство новых объектов в рамках федеральной целевой программы «Реконструкция производства нитроцеллюлозы и порохов с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия». На предприятии уже выполнены работы по ликвидации выбывших из эксплуатации производств опасных веществ.

Демонтированы 18 зданий, где хранились опасные вещества, и коммуникации к ним. На их месте – площади для новых производств. Локализованы отстойники, высажены деревья и растения. В результате город получил новую парковую зону.

По словам губернатора, на предприятии была проделана большая работа:

Переработаны отходы, которые десятки лет наносили вред экологии Алексинского района. Удалось не только обезвредить источники опасности, но и разработать безотходную технологию переработки вредных веществ.

Сегодня химкомбинат выпускает широкий ассортимент материалов оборонного, двойного и гражданского назначения. Планируется дальнейшее развитие предприятия, реализация его инвестиционного и научно-исследовательского потенциала в сотрудничестве с Российской академией наук и МГУ.

В конце визита Алексей Дюмин посетил цех производства агрегатированной целлюлозы из древесного сырья, а затем в одном из цехов состоялась церемония награждения сотрудников предприятия. Губернатор вручил им региональные награды, а Алексею Рогозину – серебряную медаль «За особый вклад в развитие Тульской области».