новости
новости
Регистрация
В Туле продолжается «перезагрузка» школьных столовых
Фото Алексея Пирязева.
Партнерский материал

В Туле продолжается «перезагрузка» школьных столовых

Модернизацию в сфере питания учеников тульских Центров образования продолжает ООО «Торговый дом СПП».

С нового учебного года столовая тульской школы № 50 превратилась в современный Центр здорового питания. Кардинальные изменения в зале, пищеблоке и меню стали продолжением социального проекта ООО «Торговый дом СПП» по модернизации питания тульских школьников.

За лето сотрудники компании провели капитальный ремонт: теперь в столовой современный подвесной потолок, новое освещение, на стенах — новая плитка, в зале — современная мебель.

Было
Стало

Гигиену школьного питания обеспечивает новая санитарная зона.

Было
Стало

На пищеблоке появилось новое высокотехнологичное оборудование, посуда и кухонный инвентарь.

Было
Стало

Еще одно новшество, позволяющее хранить приготовленные блюда при правильной температуре и расширять ассортимент, — современная линия раздачи.

Над линией раздачи установлены плазмы. На них для школьников будут транслироваться видеоролики, пропагандирующие здоровое питание. А в буфете ученики могут еще и вкусно перекусить.

В результате столовая превратилась в современное городское кафе, где с удовольствием завтракают и обедают более 770 учеников.

Было
Стало

К составлению меню ООО «Торговый дом СПП» относится со всей серьезностью. Все продукты закупаются только у проверенных поставщиков, а современное высокотехнологичное оборудование позволяет готовить вкусные блюда без использования вредных жиров.

Калорийность и объем продукта полностью соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора. Качество питания учеников еженедельно мониторят управление образования и родительский комитет.

Дизайн, по которому старая типовая столовая превратилась в современное городское кафе, утвердили управление образования и руководство школы. Авторы проекта подобрали соответствующие цвета и декор.

В этом году в Туле модернизировано две школьные столовые. За летние каникулы в следующем году в планах компании сделать капитальный ремонт еще в двух. 

Еще одно важное направление работы ООО «Торговый дом СПП» — благотворительность. Сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №1 обратились в компанию с просьбой помочь организовать один из самых главных праздников для воспитанников — День мамы. В этот день в центре собралось более 30 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Главным сюрпризом для малышей стало сладкое угощение от «Торгового дома СПП»

Директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №1 Галина Ковалева:

Галина Ковалева

– Очень здорово, что есть такие люди, которые хотят порадовать детей. Мы уже не первый раз обращаемся с подобной просьбой к руководству «Торгового дома СПП» и очень благодарны, что наши маленькие воспитанники на праздник получают такие вкусные угощения. Мы с радостью называем компанию своими друзьями.

Также в рамках модернизации школьного питания в Центр образования №56 поселка Плеханово компания закупила новое оборудование: морозильную камеру и современной высокотехнологичный пекарский шкаф.

ООО «Торговый дом СПП» реализует в городе еще один амбициозный проект — введение электронных школьных карт. С их помощью ученики тульских центров образования смогут оплачивать завтраки, обеды и покупки в школьном буфете по безналу. Пополнять карты родители школьников будут через банкоматы и в отделениях Сбербанка.

Реализация этого проекта в городе упростит контроль родителей за расходами детей, поясняет директор филиала ООО «Торговый дом СПП» Сергей Иванов:

– Все средства, положенные на карту, можно потратить только в школьной столовой. А здесь каждого школьника ждет полноценный здоровый обед. В личном кабинете можно проконтролировать расходы ребенка, а также задать любой вопрос, касающийся питания учеников тульских центров образования и внести свои предложения. Здесь же размещена информация о том, что делать в случае потери карты, инструкция, как положить деньги на счет и как пользоваться дополнительными опциями. Также на все вопросы родителей ответит оператор горячей линии — 8-800-100-08-12.

Еще один приятный бонус реализации проекта «Школьная карта» — увеличение скорости обслуживания. Теперь работникам школьной столовой не надо тратить время на выдачу сдачи, соответственно, и очереди в столовой значительно сократятся.

С начала учебного года такая система уже введена в 15 школах города.

Специальное оборудование, программное обеспечение и сами карты компания поставит во все тульские образовательные учреждения до конца 2017 года.

 

DARS Facility Management (ООО «Торговый дом СПП») – одна из лидирующих компаний России в области аутсорсинга питания. За 15 лет успешной работы на рынке компания объединила 270 объектов и более 2800 сотрудников, ежедневно обслуживающих более 65 000 потребителей.

Компания ежедневно обеспечивает горячими завтраками и обедами 35 000 тульских школьников.

Галерея
В Туле продолжается "перезагрузка" школьных столовых, Фото: 1
В Туле продолжается "перезагрузка" школьных столовых, Фото: 2
В Туле продолжается "перезагрузка" школьных столовых, Фото: 3
В Туле продолжается "перезагрузка" школьных столовых, Фото: 4
В Туле продолжается "перезагрузка" школьных столовых, Фото: 5
В Туле продолжается "перезагрузка" школьных столовых, Фото: 6
В Туле продолжается "перезагрузка" школьных столовых, Фото: 7
В Туле продолжается "перезагрузка" школьных столовых, Фото: 8
В Туле продолжается "перезагрузка" школьных столовых, Фото: 9
В Туле продолжается "перезагрузка" школьных столовых, Фото: 10
В Туле продолжается "перезагрузка" школьных столовых, Фото: 11
В Туле продолжается "перезагрузка" школьных столовых, Фото: 12
В Туле продолжается "перезагрузка" школьных столовых, Фото: 13
В Туле продолжается "перезагрузка" школьных столовых, Фото: 14
В Туле продолжается "перезагрузка" школьных столовых, Фото: 15
В Туле продолжается "перезагрузка" школьных столовых, Фото: 16
В Туле продолжается "перезагрузка" школьных столовых, Фото: 17
В Туле продолжается "перезагрузка" школьных столовых, Фото: 18
показать все фотографии
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
Модернизация школьного питаниякапитальный ремонт столовыхблаготворительностьпроект Школьная карта
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Матч «Арсенал» – «Спартак» рассудит Владислав Безбородов
Матч «Арсенал» – «Спартак» рассудит Владислав Безбородов
Погода в Туле 29 ноября: облачно, ветрено и холодно
Погода в Туле 29 ноября: облачно, ветрено и холодно
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.