В Туле продолжается «перезагрузка» школьных столовых

Фото Алексея Пирязева.

С нового учебного года столовая тульской школы № 50 превратилась в современный Центр здорового питания. Кардинальные изменения в зале, пищеблоке и меню стали продолжением социального проекта ООО «Торговый дом СПП» по модернизации питания тульских школьников.

За лето сотрудники компании провели капитальный ремонт: теперь в столовой современный подвесной потолок, новое освещение, на стенах — новая плитка, в зале — современная мебель.

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Стало

Гигиену школьного питания обеспечивает новая санитарная зона.

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На пищеблоке появилось новое высокотехнологичное оборудование, посуда и кухонный инвентарь.

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Еще одно новшество, позволяющее хранить приготовленные блюда при правильной температуре и расширять ассортимент, — современная линия раздачи.

Над линией раздачи установлены плазмы. На них для школьников будут транслироваться видеоролики, пропагандирующие здоровое питание. А в буфете ученики могут еще и вкусно перекусить.

В результате столовая превратилась в современное городское кафе, где с удовольствием завтракают и обедают более 770 учеников.

Было

Стало

К составлению меню ООО «Торговый дом СПП» относится со всей серьезностью. Все продукты закупаются только у проверенных поставщиков, а современное высокотехнологичное оборудование позволяет готовить вкусные блюда без использования вредных жиров.

Калорийность и объем продукта полностью соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора. Качество питания учеников еженедельно мониторят управление образования и родительский комитет.

Дизайн, по которому старая типовая столовая превратилась в современное городское кафе, утвердили управление образования и руководство школы. Авторы проекта подобрали соответствующие цвета и декор.

В этом году в Туле модернизировано две школьные столовые. За летние каникулы в следующем году в планах компании сделать капитальный ремонт еще в двух.

Еще одно важное направление работы ООО «Торговый дом СПП» — благотворительность. Сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №1 обратились в компанию с просьбой помочь организовать один из самых главных праздников для воспитанников — День мамы. В этот день в центре собралось более 30 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Главным сюрпризом для малышей стало сладкое угощение от «Торгового дома СПП»

Директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №1 Галина Ковалева:

Галина Ковалева – Очень здорово, что есть такие люди, которые хотят порадовать детей. Мы уже не первый раз обращаемся с подобной просьбой к руководству «Торгового дома СПП» и очень благодарны, что наши маленькие воспитанники на праздник получают такие вкусные угощения. Мы с радостью называем компанию своими друзьями.

Также в рамках модернизации школьного питания в Центр образования №56 поселка Плеханово компания закупила новое оборудование: морозильную камеру и современной высокотехнологичный пекарский шкаф.

ООО «Торговый дом СПП» реализует в городе еще один амбициозный проект — введение электронных школьных карт. С их помощью ученики тульских центров образования смогут оплачивать завтраки, обеды и покупки в школьном буфете по безналу. Пополнять карты родители школьников будут через банкоматы и в отделениях Сбербанка.

Реализация этого проекта в городе упростит контроль родителей за расходами детей, поясняет директор филиала ООО «Торговый дом СПП» Сергей Иванов:

– Все средства, положенные на карту, можно потратить только в школьной столовой. А здесь каждого школьника ждет полноценный здоровый обед. В личном кабинете можно проконтролировать расходы ребенка, а также задать любой вопрос, касающийся питания учеников тульских центров образования и внести свои предложения. Здесь же размещена информация о том, что делать в случае потери карты, инструкция, как положить деньги на счет и как пользоваться дополнительными опциями. Также на все вопросы родителей ответит оператор горячей линии — 8-800-100-08-12.

Еще один приятный бонус реализации проекта «Школьная карта» — увеличение скорости обслуживания. Теперь работникам школьной столовой не надо тратить время на выдачу сдачи, соответственно, и очереди в столовой значительно сократятся.

С начала учебного года такая система уже введена в 15 школах города.

Специальное оборудование, программное обеспечение и сами карты компания поставит во все тульские образовательные учреждения до конца 2017 года.

DARS Facility Management (ООО «Торговый дом СПП») – одна из лидирующих компаний России в области аутсорсинга питания. За 15 лет успешной работы на рынке компания объединила 270 объектов и более 2800 сотрудников, ежедневно обслуживающих более 65 000 потребителей.

Компания ежедневно обеспечивает горячими завтраками и обедами 35 000 тульских школьников.