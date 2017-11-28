Погода в Туле 29 ноября: облачно, ветрено и холодно

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность. Местами небольшой снег (до 1 мм).

На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -9 до -4.

Днём столбик термометра будет находиться в пределах от -6 до -1. Атмосферное давление ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.