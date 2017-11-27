В Туле изменились телефоны «горячих линий» по вопросам отопления

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова, в городе продолжается мониторинг качества подачи тепла. Продолжают работу специализированные «горячие линии».

Они работают с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00. Суббота и воскресенье – выходные дни.

По данным пресс-службы городской администрации, изменились телефоны «горячих линий» Зареченского и Советского округов, а также управления по городскому хозяйству. Звонки принимаются по следующим номерам: