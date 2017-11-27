В Туле изменились телефоны «горячих линий» по вопросам отопления
Сотрудники городской администрации продолжают проводить мониторинг качества подачи тепла в дома туляков.
По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова, в городе продолжается мониторинг качества подачи тепла. Продолжают работу специализированные «горячие линии».
Они работают с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00. Суббота и воскресенье – выходные дни.
По данным пресс-службы городской администрации, изменились телефоны «горячих линий» Зареченского и Советского округов, а также управления по городскому хозяйству. Звонки принимаются по следующим номерам:
- Центральный территориальный округ – 36-30-92,
- Зареченский территориальный округ – 24-71-74,
- Пролетарский территориальный округ – 41-06-49,
- Советский территориальный округ – 30-18-84,
- Управление по городскому хозяйству администрации Тулы – 55-03-90,
- Единая дежурно-диспетчерская служба – 1391, 47-20-34, 47-20-37,
- «Тулатеплосеть» – 42-53-23,
- «Тулагорводоканал» – 42-53-26, 42-53-34.
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