новости
новости
Регистрация
В Туле изменились телефоны «горячих линий» по вопросам отопления

В Туле изменились телефоны «горячих линий» по вопросам отопления

Сотрудники городской администрации продолжают проводить мониторинг качества подачи тепла в дома туляков.

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова, в городе продолжается мониторинг качества подачи тепла. Продолжают работу специализированные «горячие линии».

Они работают с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00. Суббота и воскресенье – выходные дни.

По данным пресс-службы городской администрации, изменились телефоны «горячих линий» Зареченского и Советского округов, а также управления по городскому хозяйству. Звонки принимаются по следующим номерам:

  • Центральный территориальный округ – 36-30-92,
  • Зареченский территориальный округ – 24-71-74,
  • Пролетарский территориальный округ – 41-06-49,
  • Советский территориальный округ – 30-18-84,
  • Управление по городскому хозяйству администрации Тулы – 55-03-90,
  • Единая дежурно-диспетчерская служба – 1391, 47-20-34, 47-20-37,
  • «Тулатеплосеть» – 42-53-23,
  • «Тулагорводоканал» – 42-53-26, 42-53-34.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:11 +2
Другие статьи по темам
Событие
горячая линия по вопросам отоплениягорячая линияпроверка качества отопленияадминистрация Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском Доме науки и техники выступили изобретатели и рационализаторы
В тульском Доме науки и техники выступили изобретатели и рационализаторы
Тульские каратисты привезли 25 медалей с чемпионата России
Тульские каратисты привезли 25 медалей с чемпионата России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.