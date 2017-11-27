В тульском Доме науки и техники выступили изобретатели и рационализаторы

Одним из лучших проектов научно-практической выставки стал «Робот-рисовальщик», созданный тулячкой Анной Маклаковой.

Учащиеся первого тульского детского технопарка «Кванториум» приняли участие в региональной научно-практической выставке «Изобретатель и рационализатор – 2017», которая прошла в Доме науки и техники.

Основная цель мероприятия – популяризировать изобретательскую деятельность среди молодёжи. Во время выставки молодые и опытные изобретатели представили членам жюри свои инновационные прикладные разработки, прогрессивные технологии, натурные экспонаты, стенды и макеты.

Авторы лучших разработок получили дипломы и сертификаты. Анна Маклакова – учащаяся «Кванториума», получила диплом первой степени за изобретение «Робота-рисовальщика». Ей вручили ценный приз– МФУ.

Самый юный участник региональной выставки Степан Макаровец был награжден дополнительным дипломом III степени и клавиатурой. Евсеев Никита и Макар Макаровец были награждены дипломами участников и сладкими призами от Российской академии ракетных артиллерийских наук.