новости
новости
Регистрация
В тульском Доме науки и техники выступили изобретатели и рационализаторы

В тульском Доме науки и техники выступили изобретатели и рационализаторы

Одним из лучших проектов научно-практической выставки стал «Робот-рисовальщик», созданный тулячкой Анной Маклаковой.

Учащиеся первого тульского детского технопарка «Кванториум» приняли участие в региональной научно-практической выставке «Изобретатель и рационализатор – 2017», которая прошла в Доме науки и техники.

Основная цель мероприятия – популяризировать изобретательскую деятельность среди молодёжи. Во время выставки молодые и опытные изобретатели представили членам жюри свои инновационные прикладные разработки, прогрессивные технологии, натурные экспонаты, стенды и макеты.

Авторы лучших разработок получили дипломы и сертификаты. Анна Маклакова – учащаяся «Кванториума», получила диплом первой степени за изобретение «Робота-рисовальщика». Ей вручили ценный приз– МФУ.

Самый юный участник региональной выставки Степан Макаровец был награжден дополнительным дипломом III степени и клавиатурой. Евсеев Никита и Макар Макаровец были награждены дипломами участников и сладкими призами от Российской академии ракетных артиллерийских наук.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +3
Другие статьи по темам
Событие
научная выставкаконструированиеизобретениятульский КванториумДом науки и техники
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы останутся без электричества 28 ноября
Какие улицы Тулы останутся без электричества 28 ноября
В Туле изменились телефоны «горячих линий» по вопросам отопления
В Туле изменились телефоны «горячих линий» по вопросам отопления
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.