Тульские каратисты привезли 25 медалей с чемпионата России

Фото предоставлены участниками соревнований

Соревнования прошли в минувшие выходные в подмосковном Долгопрудном.

С 25 по 26 ноября в Долгопрудном состоялось первенство и чемпионат России по полноконтактному каратэ (косики каратэ). Тульскую область представляли ребята из региональной Детско-юношеской спортивной федерации каратэ.

В состав сборной Тульской области вошёл 31 воспитанник клуба каратэ-до «Чемпион». В номинации «ката» в своей возрастной группе одержала юная Виктория Новикова. Её сестра Маргарита заняла в своей возрастной группе второе место.

Более масштабных результатов тулякам удалось добиться в свободных поединках. В своих возрастных группах и весовых категориях первые места заняли Виктория и Маргарита Новиковы, Валерий Костюшко Валерий и Павел Дяблов.

На втором месте – Ариадна Свирина, Дмитрий Панин, Ульяна Голосова, Амир Зарипов, Николай Звягинцев, Алексей Клименко и Денис Маргин. Бронзовыми призерами соревнований стали Ольга Максакова, Дмитрий Меркулов, Денис Соколов, Кирилл Клименко, Илья Климов и Ринат Азеев.

В командном кумитэ тульская сборная в категории мужчины от 18 лет и старше заняла второе место, сборная выставила только два состава, но обе команды туляков добились, а тульские каратисты в возрасте 8-11 лет стали третьими.

В итоге наши каратисты привезли из Долгопрудного 25 медалей: 5 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. Спортсменов подготовили Григорий Суворинов, Станислав Максаков, Алексей Кондратьев и Борис Яценко.