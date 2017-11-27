В Тульской области ликвидировали почти 4,5 гектара незаконных свалок

О предварительных итогах Года экологии на еженедельном совещании рассказал министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

Руководитель ведомства доложил губернатору Алексею Дюмину о проведённых мероприятиях. По его словам, программа Года экологии включала в себя природоохранные мероприятия промышленных предприятий для снижения негативного воздействия на окружающую среду. По инициативе туляков и общественных активистов, были реализованы социально-экологические проекты «Сделаем вместе!», «Генеральная уборка», «Экология в твоих руках», «Чистый исток 2.0» и другие.

В рамках федерального приоритетного проекта «Чистая страна» в поселке Шварцевский Киреевского района завершились работы по демеркуризации ртутьсодержащих отходов, были ликвидированы несанкционированные свалки в Чернском и Каменском районах, в селе Березово Суворовского района. На двух объектах работы ещё продолжаются. Общая площадь уже ликвидированных в регионе несанкционированных свалок – почти 4,5 гектара.

Юрий Панфилов отметил, что для снижения негативного воздействия на окружающую среду крупные промышленные предприятия активно внедряли наилучшие доступные технологии. По словам министра, особое внимание уделяется направлению «Вода» – ведется ремонт трех гидротехнических сооружений в Щекинском, Воловском и Веневском районах.

За текущий год число бесхозных гидротехнических сооружений уменьшилось на 60 % – с 60 до 24.

Оставшиеся сооружения будут переданы собственникам к февралю 2019 года. В декабре текущего года планируется завершить работы по расчистке рек Осетр и Веневка.

Для привлечения внимания общества к проблемам сохранения леса в области проведено около 200 акций по высадке деревьев и лесовосстановлению. В них приняли участие более 20 тысяч человек. В регионе создается новая особо охраняемая зона – участок засечного леса с карстовыми болотами между поселком Озерный и селом Ломинцево площадью более 2000 га. Особое внимание уделялось экологическому просвещению – от уроков в школах и выставок в муниципальных библиотеках до крупных эко-фестивалей и форумов.