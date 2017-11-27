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Какие улицы Тулы останутся без электричества 28 ноября

Какие улицы Тулы останутся без электричества 28 ноября

Плановые отключения пройдут в городе с 9 до 17 часов.

«Тулгорэлектросети» предупреждают о проведении ремонтных и профилактических работ по следующим адресам:

  • ул. Дзержинского, 10, 12, 13, 15 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5, к. 6, 19,
  • ул. Советская, 71, 73,
  • ул. Никитская, 1-7 (нечётн.),
  • ул. Р. Люксембург, 3,
  • ул. Металлистов, 10,
  • ул. Кропоткина, 2,
  • ул. Галкина, 205,
  • ул. Железнодорожная, 2-10 (чётн.), 1-7-а (нечётн.),
  • ул. Парижской Коммуны, 2.
  • ул. Переносная, 2-7,
  • ул. К. Маркса, 86-154 (чётн.), 79-173 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 1, 3,
  • ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2, 10.
  • ул. Епифанская, 126,
  • Мясново: ул. Чмутова, 170-а-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
  • 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
  • ул. Тихмянова, 1-п,
  • 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
  • 10-й пр-д, 1, 2,
  • Мясново: 7-й Полюсный пр-д, 1-12,
  • 6-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 1-а-п, 2-г, 2-е, 3-33 (нечётн.),
  • п. Восточный, 3-25-а, 23-г, 4-а,
  • ул. Волоховская, 29-51 (нечётн.),
  • ул. Циолковского, 20, 36-56 (чётн.), 53, 65-75 (нечётн.),
  • ул. Шевченко, 21, 27-37 (нечётн.), 50-58 (чётн.),
  • ул. Железняка, 1-19 (нечётн.), 2-12-а (чётн.), 18,
  • ул. Лазо, 1-12,
  • ул. Котовского, 1-16,
  • ул. Шевченко, 38-48 (чётн.),
  • ул. О. Кошевого, 18, 19, 20, 22,
  • ул. Щорса, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 51, 53, 55, 57,
  • ул. Фурманова, 3-10,
  • п. Овсянниково: ул. Октябрьская, 1-10,
  • п. Н-Овсянниково, 1-а,
  • 5-й пр-д, 1-16,
  • 6-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 18-й пр-д,
  • ул. Кобзева, 22-36 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
  • ул. Судейского, 1-13 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.),
  • ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12-в (чётн.),
  • ул. Октябрьская, 217-225 (нечётн.), 190-248 (чётн.).
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:42 +1
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