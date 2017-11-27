Какие улицы Тулы останутся без электричества 28 ноября
Плановые отключения пройдут в городе с 9 до 17 часов.
«Тулгорэлектросети» предупреждают о проведении ремонтных и профилактических работ по следующим адресам:
- ул. Дзержинского, 10, 12, 13, 15 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5, к. 6, 19,
- ул. Советская, 71, 73,
- ул. Никитская, 1-7 (нечётн.),
- ул. Р. Люксембург, 3,
- ул. Металлистов, 10,
- ул. Кропоткина, 2,
- ул. Галкина, 205,
- ул. Железнодорожная, 2-10 (чётн.), 1-7-а (нечётн.),
- ул. Парижской Коммуны, 2.
- ул. Переносная, 2-7,
- ул. К. Маркса, 86-154 (чётн.), 79-173 (нечётн.),
- ул. Калинина, 1, 3,
- ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2, 10.
- ул. Епифанская, 126,
- Мясново: ул. Чмутова, 170-а-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
- 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
- ул. Тихмянова, 1-п,
- 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
- 10-й пр-д, 1, 2,
- Мясново: 7-й Полюсный пр-д, 1-12,
- 6-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 1-а-п, 2-г, 2-е, 3-33 (нечётн.),
- п. Восточный, 3-25-а, 23-г, 4-а,
- ул. Волоховская, 29-51 (нечётн.),
- ул. Циолковского, 20, 36-56 (чётн.), 53, 65-75 (нечётн.),
- ул. Шевченко, 21, 27-37 (нечётн.), 50-58 (чётн.),
- ул. Железняка, 1-19 (нечётн.), 2-12-а (чётн.), 18,
- ул. Лазо, 1-12,
- ул. Котовского, 1-16,
- ул. Шевченко, 38-48 (чётн.),
- ул. О. Кошевого, 18, 19, 20, 22,
- ул. Щорса, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
- ул. Станиславского, 51, 53, 55, 57,
- ул. Фурманова, 3-10,
- п. Овсянниково: ул. Октябрьская, 1-10,
- п. Н-Овсянниково, 1-а,
- 5-й пр-д, 1-16,
- 6-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 18-й пр-д,
- ул. Кобзева, 22-36 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
- ул. Судейского, 1-13 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.),
- ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12-в (чётн.),
- ул. Октябрьская, 217-225 (нечётн.), 190-248 (чётн.).
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