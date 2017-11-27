В Тульской области работают горячие линии «Стоп ВИЧ/СПИД»
Цель мероприятия — привлечь внимание общественности к проблеме распространения заболевания.
В России стартует Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». С 27 ноября по 8 декабря Управление Роспотребнадзора по Тульской области организовывает горячую линию.
Цель мероприятия — привлечь внимание общественности к проблеме распространения заболевания, а также объединить усилия органов государственной власти и общественных организаций для повышения информированности населения Тульской области.
Любые интересующие вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе вопросы, касающиеся эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тульской области и в России, механизма передачи возбудителя и условий заражения, восприимчивости и групп риска, клинических проявлений ВИЧ-инфекции, обследования, профилактики, медицинской помощи и лечения, профилактики ВИЧ-инфекции у беременных, формированию навыков безопасного поведения, ценностного отношения к своему здоровью, можно задать специалистам в онлайн-режиме, по электронной почте: epid@71.rospotrebnadzor.ru, epid.fbuz@mail.ru и по телефонам горячей линии:
- в Туле и Киреевском районе: 37-33-25, 37-07-06, 37-31-94, 22-37-56, 22-36-01;
- в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753) 4-09-09, 8 (48753) 4-09-07;
- в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8 (48741) 6-54-56;
- в Новомосковске, Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8 (48762) 6-45-81, 6-50-70;
- в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8 (48742) 4-16-10, 8 (48763) 2-48-96;
- в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8 (48751) 5-33-81, 8 (48755) 22-0-66.