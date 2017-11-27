В Тульской области работают горячие линии «Стоп ВИЧ/СПИД»

В России стартует Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». С 27 ноября по 8 декабря Управление Роспотребнадзора по Тульской области организовывает горячую линию.

Цель мероприятия — привлечь внимание общественности к проблеме распространения заболевания, а также объединить усилия органов государственной власти и общественных организаций для повышения информированности населения Тульской области.

Любые интересующие вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе вопросы, касающиеся эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тульской области и в России, механизма передачи возбудителя и условий заражения, восприимчивости и групп риска, клинических проявлений ВИЧ-инфекции, обследования, профилактики, медицинской помощи и лечения, профилактики ВИЧ-инфекции у беременных, формированию навыков безопасного поведения, ценностного отношения к своему здоровью, можно задать специалистам в онлайн-режиме, по электронной почте: epid@71.rospotrebnadzor.ru, epid.fbuz@mail.ru и по телефонам горячей линии: